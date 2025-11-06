"Roblox parece inocente, pero el chat abre la puerta a adultos con otras intenciones"

La profesional agrega que fomentar la seguridad digital en Roblox también implica enseñar a reconocer señales de manipulación, promover el buen trato en línea y fortalecer la autoestima de los niños y adolescentes

Roblox habilita una opción en los controles parentales para recibir ‘notificaciones de gastos’ dentro del juego.

En miles de casas jujeñas y de todo el país, la palabra “ Roblox ” ya suena tan familiar como “YouTube” o “WhatsApp ”. No es un único videojuego: es una plataforma gratuita donde chicos y chicas crean su avatar , eligen entre miles de mundos hechos por otros usuarios, desde simuladores de vida escolar hasta carreras, aventuras y juegos de rol, y se conectan desde celular, computadora o consola . Dentro de ese universo conviven chat , grupos , eventos y una moneda virtual (Robux) para comprar accesorios o ventajas.

Ese combo explica su éxito: creatividad + sociabilidad + acceso fácil . Pero también plantea desafíos para las familias: interacciones con desconocidos , compras impulsivas “de un toque”, tiempos de pantalla sin límites y chats que pueden desbordar lo que un adulto imagina. En Jujuy, escuelas y consultorios ya registran consultas y episodios de alerta.

Con esa preocupación en mente, hablamos con María de los Ángeles Antola , psicóloga de Diablos Azules Esport Jujuy , que trabaja a diario con niñas, niños y adolescentes. Su mirada apunta a informar sin demonizar : entender cómo funciona Roblox, dónde están los riesgos y qué pueden hacer familias y autoridades.

“ A grandes rasgos Roblox es una plataforma de juegos única donde adentro hay más juegos ”, introduce la psicóloga María de los Ángeles Antola , de Diablos Azules Esport Jujuy. “ Los chicos pueden crear juegos desarrollando su creatividad , que si lo pensamos en simple está bueno… pero aparece el mal uso: la interacción , el chat interno y la posibilidad de estar hablando ingenuamente con adultos que tienen otras intenciones ”. La dinámica —explica— combina mundos creados por usuarios, avatares personalizables y Robux , la moneda virtual para “accesorios, mascotas, desafíos”, donde “ si pagás llegás más rápido ”.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bloqueó el acceso a Roblox en todas las redes escolares públicas. La decisión se tomó el 31 de octubre de 2025 , luego de que familias de una escuela estatal informaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del horario de clases.

Riesgos concretos que ve en el consultorio

"El chat interno es uno de los puntos clave… no hay un monitoreo real y hay tantas ventanas abiertas que no se puede tener un control constante",

En ese contexto, describe el engaño típico: “‘Si vos me pasás una foto o un video, yo te doy’. Arranca con una charla común —‘cómo es el cielo en tu provincia, tu perro, el piecito de tu hermana’— hasta que la confianza sube y a veces se llega a un encuentro personal, virtual o presencial”. En Jujuy, cuenta, hubo intentos de citarlos: “El año pasado los citaron para Halloween: ‘vamos con máscaras’. Una mamá se presentó con personal policial y se judicializó”.

Pantallas, WhatsApp en niños y compras “de un toque”

Antola advierte un patrón: “Veo un excesivo uso de pantallas: de 4 a 6 horas en niños de 5 a 12/13; más en adolescentes. Para un adulto deberían ser 3,5 a 4 horas diarias”. Suma otra alarma: “Me topé con niños de 5 a 8 años que tienen WhatsApp o Snapchat… canalizan todo su tiempo en esto”. En Roblox, además, “existe libre comercio… Robux son compras en dólares. No son muy caras y la accesibilidad favorece a quien quiere tener otras intenciones”. Recomendación práctica: “Bloquear las ‘compras de un solo toque’; que no tengan acceso a tarjeta de crédito”.



Señales de alerta en casa y en la escuela

“No vas a ver a un niño pequeño ‘depresivo’, pero de repente no tiene hambre, no quiere jugar como antes, tiene mucho sueño. En adolescentes ves rasgos de bajón”, describe. ¿Cómo intervenir? “No es demonizar el juego; el juego tiene cosas buenas para funciones cognitivas. Todo depende de un uso sano, saludable y controlado”. Y pide psicoeducación: “Hablar de seguridad del cuerpo y partes íntimas con naturalidad; esto podés compartir, esto no. Ser fuente de seguridad: si lo retás por instalar WhatsApp, no te va a contar cuando alguien le habló”.

Qué pasa en el mundo (y en Argentina)

“Es uso masivo a nivel mundial: de 10 pacientes, 8 o 9 usaron Roblox alguna vez”, dice Antola. Los números globales lo confirman: Roblox reportó 111,8 millones de usuarios activos diarios en el 2º trimestre de 2025 y 27,4 mil millones de horas de uso, con fuerte crecimiento anual.

En paralelo, varios países del Golfo restringieron o prohibieron la plataforma por preocupaciones de seguridad infantil: Qatar y Kuwait en agosto de 2025, y Arabia Saudita y EAU anunciaron restricciones temporales mientras negocian mayores filtros. Irak dispuso la prohibición en octubre de 2025 por motivos de seguridad de menores

En Buenos Aires, el Ministerio de Educación bloqueó el acceso a Roblox en redes escolares (31/10/2025) de forma preventiva tras reportes de familias.

Del lado de la empresa, Roblox exhibe nuevos controles parentales, verificación de edad y herramientas de Trusted Connections para adolescentes, además de mejoras de moderación y reportes; expertos piden ir más allá.



¿Sirve el control parental?

“En Roblox el control parental tiene un límite: te controla el tiempo de la aplicación —‘le pongo 15 minutos y Roblox se cierra’— pero adentro de Roblox no llega”, explica. Por eso, insiste en medidas combinadas: “Retrasar el acceso a apps de mensajería, supervisar contactos, bloquear compras, hablar de riesgos, y avisar a mamá/papá/tutor si alguien mayor escribe o invita a encuentros”.

¿Se podría cerrar en Jujuy?

“Dependería de las medidas que tomen los ministerios… No sé si tuvieron alertas suficientes”, responde. Advierte que la plataforma permite crear juegos con fines de acoso o contenido sexual y que ya hubo casos de grooming: “En Jujuy me dijeron ‘me asusté, me escribió alguien de 39 o 40’”. Pide políticas claras de edad y verificación, y campañas locales con escuelas: “Es un momento mundial; hay juicios y más casos visibles. Acá necesitamos prevención y respuesta rápida”.

Para familias: 6 acciones rápidas

Hablar primero : pactar reglas y tiempos (pausas, horarios, espacios comunes).

Cerrar el grifo de compras : bloquear “un toque” y exigir PIN .

Activar controles : vincular la cuenta del adulto, limitar chat y amigos .

Ver con quién juega : listas de amigos, invitar a jugar a casa para conocerlos.

Señales : cambios de sueño/apetito/intereses; si hay alerta, guardar capturas y denunciar .

Escuela y Estado: pedir charlas y protocolos; replicar medidas de redes escolares seguras.

“Yo diría suspender o regular mucho el tiempo”, concluye Antola. “No es necesario que un chico de cinco años tenga WhatsApp… Con límites claros y seguridad, los chicos te cuentan. Ahí se previene”. “Yo diría suspender o regular mucho el tiempo”, concluye Antola. “No es necesario que un chico de cinco años tenga WhatsApp… Con límites claros y seguridad, los chicos te cuentan. Ahí se previene”.