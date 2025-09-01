Guía de intervención rápida: cómo actuar ante posibles casos de grooming

Bajaron las denuncias por casos de grooming en Jujuy (Foto ilustrativa)

El gobierno de Jujuy publicó una guía de recomendaciones de cómo intervenir de manera rápida ante la sospecha de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, con acciones que se pueden realizar desde el mismo dispositivo del cuál ese menor está interactuando.

Grooming: jornadas de sensibilización y estreno en Jujuy Grooming: jornadas de sensibilización y estreno en Jujuy Guía de recomendaciones ante posibles casos de grooming En Facebook Messenger: Capturas de pantalla desde el navegador o utilizar la función de descarga de la cuenta; (Configuración > Tu información > Descargar); y copiar el enlace del perfil del sospechoso (dirección URL). En Instagram: Capturas de los mensajes y perfil del usuario; copiar el enlace del perfil del sospechoso (dirección URL). En WhatsApp: Ir a "Opciones > Más > Exportar Chat"; elegir "Con archivos multimedia"; guardar el archivo en formato .TXT y compartirlo a un medio seguro (USB, correo institucional cifrado, etc.). En TikTok, Snapchat/Telegram / Signal: (mensajes efímeros) llamar al 102 o al 107. No permitir que el NNyA continúe conversando con el sospechoso hasta que intervenga personal especializado. No apagar ni reiniciar el dispositivo si está operativo. No borrar mensajes, archivos, ni aplicaciones relacionadas con la comunicación sospechosa. No cerrar sesiones activas (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.). En lo posible, colocar el equipo en modo avión y desactivar el Wi-Fi, sin apagarlo. No permitir que el NNyA continúe conversando con el sospechoso hasta que intervenga personal especializado. No apagar ni reiniciar el dispositivo si está operativo. No borrar mensajes, archivos, ni aplicaciones relacionadas con la comunicación sospechosa. No cerrar sesiones activas (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.). En lo posible, colocar el equipo en modo avión y desactivar el Wi-Fi, sin apagarlo.

¿Qué el grooming? Es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos como las redes sociales, las páginas de internet o las apps de mensajería como Whatsapp.

¿Dónde denunciar? El grooming es un delito y se debe denunciar. Para ello se puede comunicar a la Agencia Provincial de Delitos Complejos, llamando el teléfono fijo 3884249574 o acercándose a la sede de la calle Independencia Nº 169 de San Salvador de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







