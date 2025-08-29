viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 07:10
Flagelo.

Crecimiento del grooming en Jujuy: cómo cuidar a los niños en casa y en la escuela

Es sumamente importante denunciar ante casos de grooming y delitos sexuales digitales, además de estar atentos con el uso de las redes sociales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Sadir sobre el grooming: Combatimos este delito con la seriedad, responsabilidad y urgencia que demanda
Jujuy.

Sadir sobre el grooming: "Combatimos este delito con la seriedad, responsabilidad y urgencia que demanda"
el duro relato de una mama: mi hija fue la primera victima de grooming y femicidio en la argentina
Del dolor al compromiso.

El duro relato de una mamá: "Mi hija fue la primera víctima de grooming y femicidio en la Argentina"

“Hace mucho tiempo venimos detectando estos casos en Jujuy. Necesitamos legislaciones tanto a nivel nacional como provincial que realmente protejan a las mujeres en especial, aunque este es un delito que puede abarcar tanto a hombres como mujeres”, remarcó.

Medina sostuvo que la mayoría de las situaciones de grooming se generan en internet: “Habitualmente se da en redes sociales, y ese es mi gran problema. Vemos con terror que nuestros hijos pueden entrar libremente a cualquier parte de internet y ser utilizados como instrumentos para este tipo de delitos”.

Preocupa la influencia de la Inteligencia Artificial en casos de grooming
Grooming en Jujuy.

Grooming en Jujuy.

Consejos a padres y rol de las escuelas

La letrada recomendó a los padres estar atentos a la actividad digital de sus hijos: “Lo primero que aconsejo es saber cuáles son las redes que tienen nuestros hijos, establecer límites y fomentar la confianza. En la escuela también debe haber protocolos claros para actuar si un alumno manifiesta que está atravesando una situación de grooming”.

En este sentido, recordó la obligación de las maestras y docentes de denunciar ante las autoridades escolares y judiciales: “Muchas veces se cree que puede resolverse dentro de la escuela, pero no es así: esto tiene que ir a la justicia. Debemos dar tranquilidad a niños, mujeres y hombres de que la justicia actúa y castiga a quienes cometen estos delitos”.

La justicia y las denuncias

La Línea 102, tu derecho a ser oído/a, es un servicio telefónico gratuito, confidencial y permanente que funciona desde el año 2007. Atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de operadores/as capacitados/as que escuchan, orientan y derivan consultas, notificaciones o situaciones de vulneración de derechos.

También se pueden comunicar al whatsApp: 388 4600099 o al 388 4563859.

Embed - Crecimiento del grooming en Jujuy: cómo cuidar a los niños en casa y en la escuela

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sadir sobre el grooming: "Combatimos este delito con la seriedad, responsabilidad y urgencia que demanda"

El duro relato de una mamá: "Mi hija fue la primera víctima de grooming y femicidio en la Argentina"

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año

5 denuncias de Grooming en Jujuy en 2025: números que alarman

Así están las rutas este viernes 29 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Lo que se lee ahora
Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Jujeños campeones de la Copa Robótica Argentina.
Los JuGenios.

Estudiantes jujeños son campeones nacionales de la Copa Robótica Argentina 2025

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel