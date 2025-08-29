Crecimiento del grooming en Jujuy: cómo cuidar a los niños en casa y en la escuela

Foto ilustrativa.

La jueza de Menores y vicepresidenta de la asociación Justicia Jujuy, Pilar Medina, advirtió sobre el crecimiento de los casos de grooming y delitos de índole sexual digital en la provincia. Reclamó mayor legislación a nivel nacional y provincial, y destacó el rol de las familias y las escuelas en la prevención y denuncia.

“Hace mucho tiempo venimos detectando estos casos en Jujuy. Necesitamos legislaciones tanto a nivel nacional como provincial que realmente protejan a las mujeres en especial, aunque este es un delito que puede abarcar tanto a hombres como mujeres”, remarcó.

Medina sostuvo que la mayoría de las situaciones de grooming se generan en internet: “Habitualmente se da en redes sociales, y ese es mi gran problema. Vemos con terror que nuestros hijos pueden entrar libremente a cualquier parte de internet y ser utilizados como instrumentos para este tipo de delitos”.

Preocupa la influencia de la Inteligencia Artificial en casos de grooming Grooming en Jujuy. Consejos a padres y rol de las escuelas La letrada recomendó a los padres estar atentos a la actividad digital de sus hijos: “Lo primero que aconsejo es saber cuáles son las redes que tienen nuestros hijos, establecer límites y fomentar la confianza. En la escuela también debe haber protocolos claros para actuar si un alumno manifiesta que está atravesando una situación de grooming”.

En este sentido, recordó la obligación de las maestras y docentes de denunciar ante las autoridades escolares y judiciales: “Muchas veces se cree que puede resolverse dentro de la escuela, pero no es así: esto tiene que ir a la justicia. Debemos dar tranquilidad a niños, mujeres y hombres de que la justicia actúa y castiga a quienes cometen estos delitos”. La justicia y las denuncias La Línea 102, tu derecho a ser oído/a, es un servicio telefónico gratuito, confidencial y permanente que funciona desde el año 2007. Atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de operadores/as capacitados/as que escuchan, orientan y derivan consultas, notificaciones o situaciones de vulneración de derechos. También se pueden comunicar al whatsApp: 388 4600099 o al 388 4563859. Embed - Crecimiento del grooming en Jujuy: cómo cuidar a los niños en casa y en la escuela

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







