5 denuncias de Grooming en Jujuy en 2025: números que alarman

En lo que va del 2025, en Jujuy se registraron cinco denuncias por casos de Grooming, un delito que implica el acoso y abuso sexual de menores a través de medios digitales. Estas denuncias fueron recibidas por la Línea 102 y actualmente están siendo investigadas y judicializadas por el Ministerio Público.
La problemática del Grooming es tomada con suma seriedad por las autoridades provinciales, que trabajan en la prevención y promoción de la denuncia efectiva. En este sentido, se destaca la labor de concientización y acompañamiento a las víctimas, además de la cooperación entre organismos estatales y de la sociedad civil para enfrentar y reducir estos delitos.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.