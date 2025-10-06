lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 19:55
Cooperación.

Jujuy trabaja en un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying

El Gobierno con algunos Ministerios, trabajan para crear una base de datos para monitorear y dar seguimiento a casos de grooming, bullying y ciberbullying.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying&nbsp;(Foto ilustrativa)

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)

El Gobierno de Jujuy suscribió un Convenio de Cooperación con los ministerios de Educación, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, para la prevención, detección e intervención temprana en casos de grooming, bullying y ciberbullying.

Lee además
Foto ilustrativa.
Flagelo.

6 de cada 10 alumnos sufrieron bullying o ciberbullying: los datos de Jujuy
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)
Recomendaciones.

Guía de intervención rápida: cómo actuar ante posibles casos de grooming

El acuerdo fue rubricado por la ministra Miriam Serrano junto a sus pares Federico Cardozo, Marta Russo Arriola y Juan Manuel Pulleiro; Marcos Latrónico, en representación de Gustavo Bohuid; la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Alejandra Martínez y el director general de Grooming Argentina, Hernán Navarro.

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)

Los objetivos del acuerdo contra el grooming, bullying y ciberbullying

  • Desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre los riesgos del grooming y la violencia digital
  • Promover la capacitación continua de equipos técnicos y docentes
  • Implementar un sistema provincial de carga de datos para el seguimiento y análisis de casos.

El convenio establece la conformación de una Mesa Interinstitucional Permanente de Coordinación, encargada de planificar acciones, evaluar resultados y proponer mejoras en las políticas públicas de prevención sobre las problemáticas.

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)

La herramienta permitirá unificar la información entre distintas áreas del Estado para actuar de manera más rápida y efectiva ante los casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. El sistema será fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, fortaleciendo la prevención y la contención en las escuelas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

6 de cada 10 alumnos sufrieron bullying o ciberbullying: los datos de Jujuy

Guía de intervención rápida: cómo actuar ante posibles casos de grooming

"El grooming y las estafas digitales son hoy las principales amenazas", advirtió el secretario de Seguridad

Mendoza impulsa multas millonarias a padres de niños que cometan bullying

Alejandro Bossatti asumió como el nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación

Lo que se lee ahora
Hospital Materno Infantil.
Juicio.

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel