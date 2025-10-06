Jujuy trabaja en un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)

El Gobierno de Jujuy suscribió un Convenio de Cooperación con los ministerios de Educación, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, para la prevención, detección e intervención temprana en casos de grooming, bullying y ciberbullying.

El acuerdo servirá para coordinar acciones conjuntas entre esos ministerios para garantizar el bienestar psicosocial y la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a las amenazas del entorno digital que hoy padecen.

El acuerdo fue rubricado por la ministra Miriam Serrano junto a sus pares Federico Cardozo, Marta Russo Arriola y Juan Manuel Pulleiro; Marcos Latrónico, en representación de Gustavo Bohuid; la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Alejandra Martínez y el director general de Grooming Argentina, Hernán Navarro.

Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa) Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)

Los objetivos del acuerdo contra el grooming, bullying y ciberbullying Desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre los riesgos del grooming y la violencia digital

Promover la capacitación continua de equipos técnicos y docentes

Implementar un sistema provincial de carga de datos para el seguimiento y análisis de casos. El convenio establece la conformación de una Mesa Interinstitucional Permanente de Coordinación, encargada de planificar acciones, evaluar resultados y proponer mejoras en las políticas públicas de prevención sobre las problemáticas. Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa) Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa) La herramienta permitirá unificar la información entre distintas áreas del Estado para actuar de manera más rápida y efectiva ante los casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. El sistema será fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, fortaleciendo la prevención y la contención en las escuelas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







