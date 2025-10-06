Jujuy trabaja en un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying

El Gobierno de Jujuy suscribió un Convenio de Cooperación con los ministerios de Educación, Hacienda y Finanzas, Desarrollo Humano, Salud y Seguridad, para la prevención, detección e intervención temprana en casos de grooming, bullying y ciberbullying.
El acuerdo servirá para coordinar acciones conjuntas entre esos ministerios para garantizar el bienestar psicosocial y la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a las amenazas del entorno digital que hoy padecen.
El acuerdo fue rubricado por la ministra Miriam Serrano junto a sus pares Federico Cardozo, Marta Russo Arriola y Juan Manuel Pulleiro; Marcos Latrónico, en representación de Gustavo Bohuid; la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Alejandra Martínez y el director general de Grooming Argentina, Hernán Navarro.
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)
Los objetivos del acuerdo contra el grooming, bullying y ciberbullying
- Desarrollar campañas de sensibilización y concientización sobre los riesgos del grooming y la violencia digital
- Promover la capacitación continua de equipos técnicos y docentes
- Implementar un sistema provincial de carga de datos para el seguimiento y análisis de casos.
El convenio establece la conformación de una Mesa Interinstitucional Permanente de Coordinación, encargada de planificar acciones, evaluar resultados y proponer mejoras en las políticas públicas de prevención sobre las problemáticas.
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)
Jujuy avanza con un sistema de datos por el grooming, bullying y ciberbullying (Foto ilustrativa)
La herramienta permitirá unificar la información entre distintas áreas del Estado para actuar de manera más rápida y efectiva ante los casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. El sistema será fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, fortaleciendo la prevención y la contención en las escuelas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.