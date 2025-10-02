Mendoza impulsa multas millonarias a padres de niños que cometan bullying El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, presentó el proyecto junto a la vicegobernadora, Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi

El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley que busca sancionar a los padres, madres o tutores de los menores que cometan bullying en las escuelas. La iniciativa, enviada a la Legislatura provincial, contempla multas económicas de hasta $2.100.000 y hasta 50 días de trabajo comunitario como forma de responsabilizar a las familias en la prevención y abordaje de la violencia escolar.

Mendoza La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros

Antecedentes de la propuesta contra el bullying La propuesta llega tras una serie de graves episodios ocurridos en la provincia, entre ellos el caso de una adolescente de 14 años que ingresó armada a una escuela en La Paz, disparó al aire y se atrincheró durante horas. Estos incidentes encendieron las alarmas sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y convivencia en los establecimientos educativos.

El proyecto, acompañado por un protocolo de actuación actualizado, establece pautas claras para que las escuelas actúen frente a casos de acoso escolar: desde la detección temprana, la notificación inmediata a las familias, hasta el seguimiento y cierre de cada situación. Además, los adultos responsables deberán participar en talleres de parentalidad y mediación, con el objetivo de generar conciencia y desactivar conductas violentas.

Funcionarios de Mendoza El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, presentó el proyecto junto a la vicegobernadora, Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja marcas profundas. Necesitamos familias presentes y corresponsables”, expresó el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, al presentar la iniciativa junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi. El plan se apoya en tres pilares: prevención, intervención inmediata y posvención, con la premisa de que sin la participación activa de las familias no será posible erradicar el bullying. Con este proyecto, Mendoza marca un precedente que podría inspirar a otras provincias en la lucha contra una problemática cada vez más frecuente en las aulas argentinas.

