10 de septiembre de 2025 - 12:27
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Una alumna de 14 años ingresó con un arma a un colegio del departamento de La Paz, Mendoza, y efectuó dos disparos al aire. Ya se entregó.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Una mañana que parecía rutinaria en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza, se transformó en un escenario de pánico y desconcierto. Una adolescente de 14 años sacó un arma de fuego y realizó dos detonaciones al aire en el patio del establecimiento. El episodio ocurrió cerca de las 9.30, en el momento en que los alumnos regresaban a las aulas después del primer recreo.

De acuerdo con el relato de testigos, la joven pasó por el baño antes de salir con el arma cargada. En cuestión de segundos apuntó de manera fugaz hacia algunos compañeros y presionó el gatillo. Las detonaciones resonaron en los pasillos y provocaron corridas, gritos y un ambiente de temor generalizado.

Aunque los disparos no causaron heridos, la escena dejó a estudiantes y docentes en estado de shock. De inmediato, la dirección del colegio ordenó evacuar las aulas y trasladar a los alumnos hacia un sector seguro. El operativo incluyó el acompañamiento del personal docente hasta el Hospital de La Paz, donde aguardaron la llegada de los padres para retirar a sus hijos.

Escuela Marcelino Blanco
Escuela donde se atrincheró la adolescente en Mendoza.

Escuela donde se atrincheró la adolescente en Mendoza.

Intervención de fuerzas especiales

La situación obligó a la activación de un protocolo de emergencia. El Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ingresó al establecimiento junto a efectivos policiales y funcionarios judiciales. La adolescente permanecía en el patio con el arma en su poder y se negó en un primer momento a entregarla.

Hacia las 11.30, los especialistas del GRIS iniciaron un proceso de mediación para contener a la menor. Representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia también se hicieron presentes para coordinar acciones y asistir a la comunidad educativa.

Comunicado oficial y pedido de calma

El Ministerio de Seguridad de Mendoza emitió un comunicado en el que pidió a la población mantenerse alejada de la escuela para garantizar la seguridad y proteger la integridad de la adolescente. Además, remarcaron la necesidad de evitar cualquier interferencia externa que pudiera agravar la situación.

“Está trabajando el comité de crisis con profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, señalaron las autoridades en un mensaje replicado por medios provinciales.

