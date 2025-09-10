Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 10 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 10 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 86, que según el significado de los sueños quiere decir "El humo".

A la cabeza quedó el 90, que según el significado de los sueños quiere decir "El miedo".

1° 9890

2° 0668

3° 8125

4° 0977

5° 8121

6° 2431

7° 7842

8° 8617

9° 5664

10° 4332

11° 5074

12° 7785

13° 9932

14° 7907

15° 0572

16° 3565

17° 9394

18° 7249

19° 6820

20° 9097

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 17, que según el significado de los sueños quiere decir "Desgracia".

1° 0717

2° 5000

3° 3049

4° 2399

5° 1206

6° 1309

7° 0587

8° 4783

9° 6834

10° 3797

11° 5382

12° 9552

13° 9888

14° 4612

15° 3844

16° 9613

17° 4336

18° 2163

19° 2215

20° 9206

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 18, que según el significado de los sueños quiere decir "Sangre".

1° 3118

2° 7136

3° 0338

4° 4720

5° 2693

6° 7346

7° 3097

8° 0798

9° 3203

10° 2932

11° 7966

12° 2379

13° 3828

14° 5227

15° 0933

16° 1965

17° 9510

18° 8387

19° 0665

20° 1761

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.