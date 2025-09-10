miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 15:54
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Una alumna de 14 años ingresó armada a una escuela de Mendoza, disparó y se atrincheró. Testigos mencionan acoso escolar como posible causa.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros

Testigos relataron que la adolescente es hija de un policía y que habría extraído el arma reglamentaria de su padre.

Alumnos que grabaron el suceso describieron a la joven caminando con el arma en el patio mientras algunos de reojo miraban desde el interior. “Hace una semana le hacían bullying por un video”, señalaron personas cercanas como posible detonante del hecho.

Un compañero comentó que la atacante “hizo disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba”.

Según relata el diario Los Andes, uno de los primeros compañeros que advirtió el estruendo, la avanzó y le dijo: "¿Tiraste un chasquiboom?" a lo que la menor respondió desafiante mostrando el arma. Tras esto, se desató el pánico. La menor armada regresó a su aula y apuntó a un compañero, con quien, según testimonios tenía una mala relación por contantes burlas, y le dijo "A vos te voy a matar".

Intervención policial y estado actual

Las fuerzas de seguridad y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) se desplegaron rápidamente. Se evacuó al resto de los estudiantes y se inició un operativo de negociación con la menor.

Familiares informan que la adolescente estaría en estado de shock y sus padres estuvieron presentes en el lugar para intentar contenerla.

¿Hubo bullying?

La posibilidad de que la joven haya actuado como reacción a ser víctima de bullying por un video viralizado es una hipótesis que circula entre testigos y allegados. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial respecto al origen o alcance de ese acoso.

El Gobierno suspendió actividades y está en vilo por el caso de la nena atrincherada en una escuela

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, suspendió la agenda que tenía pautada en la Legislatura provincial este miércoles a la mañana por la dramática situación.

En tanto, el gobernador Alfredo Cornejo y la vice Hebe Casado siguen el caso en San Rafael. Ambos viajaron hasta allá, junto al procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, para la puesta en funcionamiento del edificio del Ministerio Público Fiscal. "Están siguiendo el tema constantemente", indicó un vocero.

