jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 09:38
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

La ANSeS confirmó que en octubre algunos grupos no percibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
AUH.

AUH.

Lee además
Cronograma de pagos de ANSES.
País.

ANSES fecha de pago octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones
Jubilados y pensionados de ANSES.
Atención.

La buena noticia para jubilados y pensionados de ANSES: dos extras en octubre 2025

La medida generó consultas en todo el país, ya que la AUH representa un ingreso clave para sectores de menores recursos y se actualiza de manera trimestral en base a la movilidad.

Quiénes no cobran la AUH en octubre

La ANSeS estableció que no percibirán el pago de la AUH en este mes los siguientes grupos:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y empleados de casas particulares).
  • Familias que superen el límite de ingresos equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles.
  • Extranjeros que no acrediten al menos dos años de residencia legal en Argentina.
  • Beneficiarios que no presenten la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad en el plazo establecido.
  • Hijos que ya cumplieron 18 años y no presentan certificado de discapacidad.
  • Niños declarados en más de un grupo familiar, lo que genera incompatibilidad.

Estas restricciones buscan asegurar que la asignación se destine a quienes cumplen con las condiciones de vulnerabilidad previstas por el programa.

Monto actualizado en octubre

En este mes, la AUH tuvo un incremento del 1,88 %. Con ese ajuste, el valor por hijo se fijó en $117.252. De esa suma, la ANSeS paga de manera directa el 80 % mensual, es decir, $93.801,60, mientras que el 20 % restante ($23.450,40) queda retenido hasta la presentación anual de la libreta.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $381.791. De ese total, las familias reciben mensualmente $305.432,80 y la diferencia se liquida a fin de año, tras cumplir con la documentación obligatoria.

ANSES
ANSES.

ANSES.

Requisitos básicos para cobrar la AUH

La ANSeS recordó que, para acceder al beneficio, las familias deben cumplir con:

  • Ser argentinos o acreditar dos años de residencia legal si son extranjeros.
  • Presentar DNI vigente del titular y de los hijos.
  • Tener hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).
  • Estar desocupado, trabajar en la informalidad, en casas particulares o inscripto en monotributo social.
  • No superar el tope de ingresos establecido (dos salarios mínimos por grupo familiar).
  • Completar la Libreta AUH cada año, con los certificados de salud, vacunación y escolaridad.

Calendario de pagos en octubre 2025

La ANSeS estableció las siguientes fechas de cobro según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 10 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES fecha de pago octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

La buena noticia para jubilados y pensionados de ANSES: dos extras en octubre 2025

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Cuál es el monto que se recibe por cantidad de hijos?

Hoy es el Día del Encargado de Edificios: por qué se festeja cada 2 de octubre

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Estejueves es el Día del Recolector
Festejo.

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel