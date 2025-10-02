AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas sociales más importantes del país y llega a millones de familias. Sin embargo, cada mes surgen dudas sobre quiénes acceden y quiénes no pueden cobrar este beneficio. En octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) publicó los criterios que determinan la exclusión de determinados grupos.

La medida generó consultas en todo el país, ya que la AUH representa un ingreso clave para sectores de menores recursos y se actualiza de manera trimestral en base a la movilidad.

La ANSeS estableció que no percibirán el pago de la AUH en este mes los siguientes grupos:

Estas restricciones buscan asegurar que la asignación se destine a quienes cumplen con las condiciones de vulnerabilidad previstas por el programa.

Monto actualizado en octubre

En este mes, la AUH tuvo un incremento del 1,88 %. Con ese ajuste, el valor por hijo se fijó en $117.252. De esa suma, la ANSeS paga de manera directa el 80 % mensual, es decir, $93.801,60, mientras que el 20 % restante ($23.450,40) queda retenido hasta la presentación anual de la libreta.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $381.791. De ese total, las familias reciben mensualmente $305.432,80 y la diferencia se liquida a fin de año, tras cumplir con la documentación obligatoria.

ANSES ANSES.

Requisitos básicos para cobrar la AUH

La ANSeS recordó que, para acceder al beneficio, las familias deben cumplir con:

Ser argentinos o acreditar dos años de residencia legal si son extranjeros.

Presentar DNI vigente del titular y de los hijos.

Tener hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).

Estar desocupado, trabajar en la informalidad, en casas particulares o inscripto en monotributo social.

No superar el tope de ingresos establecido (dos salarios mínimos por grupo familiar).

Completar la Libreta AUH cada año, con los certificados de salud, vacunación y escolaridad.

Calendario de pagos en octubre 2025

La ANSeS estableció las siguientes fechas de cobro según la terminación del DNI: