La buena noticia para jubilados y pensionados de ANSES: dos extras en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos de octubre 2025 con novedades importantes para jubilados y pensionados. Las prestaciones tendrán un aumento del 1,9%, según el último dato de inflación del INDEC, y quienes perciban la mínima cobrarán un bono extra de $70.000.

Este refuerzo se aplicará junto con los haberes actualizados, con el objetivo de sostener el poder de compra de los adultos mayores en un contexto económico marcado por la suba de precios.

El incremento del 1,9% responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, bajo la fórmula de movilidad que rige desde julio de 2024. De esta manera, los montos quedarán de la siguiente manera:

El bono alcanza a jubilados y pensionados que perciban la mínima. Quienes tengan ingresos superiores a $326.304,88 pero inferiores a $396.304,88 cobrarán un proporcional hasta llegar a ese monto.

Cómo se paga el bono de $70.000 de ANSES

El bono de refuerzo se entrega de manera automática junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites. Desde 2024, esta ayuda se suma todos los meses con el fin de amortiguar el impacto de la inflación.

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei contempla la continuidad del bono durante el próximo año, aunque no prevé aumentos en su valor.

Beneficios ANSES: descuentos en supermercados y farmacias

Además del bono, ANSES confirmó la vigencia del programa Beneficios ANSES, que ofrece descuentos en más de 7.000 comercios de todo el país. Entre ellos se encuentran supermercados, farmacias, perfumerías y negocios de cercanía.

Los descuentos van del 10% al 20% y se aplican en forma automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se cobran los haberes. No hace falta inscripción previa ni cupones impresos.

Reintegros y promociones en Banco Nación

Los jubilados que cobren a través del Banco Nación tienen un beneficio extra: un 5% de reintegro adicional pagando con tarjeta de débito, crédito o QR mediante la aplicación BNA+. Este ahorro se acredita directamente y tiene un tope mensual de $20.000.

De esta manera, los adultos mayores no solo acceden al aumento y al bono, sino también a promociones que ayudan a estirar el ingreso mensual y aliviar el bolsillo.