PUAM de ANSES: así quedaron los montos para octubre 2025

Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) , que otorga mensualmente la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , recibirán un ajuste en sus pagos durante el décimo mes del año. El objetivo de esta actualización es garantizar que los sectores más vulnerables puedan afrontar el impacto de la suba de precios .

Esta disposición se enmarca en lo establecido por el Decreto 274/24 , que determina incrementos mensuales basados en el índice de inflación más reciente difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . En ese contexto, la inflación de agosto de 2025 fue de 1,9% , igual que en julio, por lo que los aumentos aplicados seguirán ese mismo porcentaje.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un programa impulsado por la ANSES que tiene como finalidad ofrecer cobertura previsional a las personas de 65 años o más que no alcanzan los 30 años de aportes obligatorios necesarios para acceder a una jubilación tradicional.

Este beneficio busca asegurar un ingreso mensual constante para quienes, a pesar de haber trabajado buena parte de su vida, no cuentan con los aportes requeridos, ya sea por haber desempeñado actividades en la informalidad o por haber tenido trayectorias laborales discontinuas.

La PUAM corresponde al 80% del haber mínimo jubilatorio y, al igual que las jubilaciones y pensiones contributivas, brinda acceso a la obra social PAMI y al cobro de bonos extraordinarios cuando corresponda.

De cuánto será la Pensión Universal de Adulto Mayor en octubre de 2025.

Cómo solicitar la PUAM

Para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), primero se debe ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el portal es necesario revisar y actualizar los datos personales y familiares, ya que esta información servirá como base para la gestión del beneficio.

Además, es fundamental comprobar que se cumplan los requisitos, incluyendo la edad mínima, la residencia en el país y no estar percibiendo otra jubilación, pensión o prestación por desempleo.

Una vez que se hayan verificado y actualizado los datos personales, el siguiente paso consiste en reservar un turno en una oficina de ANSES, ya sea a través del portal Mi ANSES o por vía telefónica.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES.

En el día asignado, la persona deberá acercarse personalmente con la documentación requerida, que generalmente incluye el DNI y, en ciertos casos, comprobantes de domicilio, para completar el trámite. A partir de esa presentación, ANSES evaluará la solicitud y, de corresponder, concederá la pensión, aplicando retroactividad desde la fecha en que se inició el procedimiento.

Monto de la PUAM de ANSES en octubre 2025

A partir de octubre de 2025, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará un monto de $261.013,09, equivalente al 80% del haber mínimo jubilatorio. Este importe se actualiza mensualmente siguiendo la inflación, al igual que ocurre con las jubilaciones y asignaciones que administra la ANSES, garantizando así que los pagos mantengan su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

PUAM es un programa de la ANSES.

Además de la remuneración mensual, los beneficiarios de la PUAM cuentan con cobertura de salud a través de PAMI, posibilidad de acceder a créditos otorgados por ANSES y el derecho a percibir los bonos extraordinarios que corresponden según lo determine el organismo.

De esta manera, se trata de un beneficio integral que asegura ingresos y protección social para los adultos mayores de 65 años que no alcanzan los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación convencional.