Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Este jueves es el Día del Recolector

Este jueves 2 de octubre se conmemora el Día del Recolector de Residuos, establecido por la Ley N° 24.854. La Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó como se trabajará ese día.

El servicio de recolección de residuos en la capital de Jujuy, se desarrollará con total normalidad, tanto por parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, como de la empresa LIMSA Limpieza Urbana S.A. que tiene la concesión en algunos barrios.

Celebración por el Día del Recolector El sábado 4 de octubre, el servicio de recolección municipal se prestará de manera reducida en los barrios El Chingo, Bartoletti, Punta Diamante, Malvinas Argentinas, Bárcena, Azopardo y San Isidro, debido al agasajo programado para el personal de recolección.

Recolección de residuos en San Salvador de Jujuy (Archivo) Día del Recolector (Archivo)

El trabajar como recolector de residuos, es un trabajo sufrido, porque se sale a trabajar en todo tipo de condiciones climáticas, cuando llueve, cuando nieva, cuando hace mucho calor, cuando corre viento norte, ellos están presentes todos los días y ante cualquier adversidad. Cada 2 de octubre se celebra en Argentina el Día Nacional del Recolector de Residuos, establecido por la ley 24.854 sancionada por el Congreso Nacional el 18 de junio de 1997. La fecha busca reconocer a todos los recolectores de residuos y los barrenderos que trabajan, día a día, para asegurar la higiene de las ciudades en todo el país.

