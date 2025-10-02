jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 10:18
Numismática.

Ponen a la venta monedas argentinas a $10.000.000: los detalles

En una reconocida plataforma de compra y venta apareció un anuncio que llamó la atención de coleccionistas y curiosos: un lote de monedas antiguas argentinas ofrecido por un precio millonario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Monedas argentinas.

Monedas argentinas.

Lee además
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó las negociaciones por un swap por 20 mil millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.
Economía.

Qué es un swap y cómo funciona
Día del Encargado de Edificio: por qué se celebra el 2 de octubre.
Efemérides.

Hoy es el Día del Encargado de Edificios: por qué se festeja cada 2 de octubre

Una cifra que causa sorpresa

El precio del lote despertó comentarios entre fanáticos y especialistas, ya que representa una de las ofertas más altas publicadas en el rubro dentro de sitios de venta online.

El vendedor sostiene que no se trata solo de piezas de metal, sino de fragmentos de la historia nacional que cobran valor por su diseño y antigüedad. Según describe, cada moneda refleja aspectos culturales y económicos de distintas épocas.

Cómo fue presentado el anuncio

La publicación intenta seducir no solo con el precio, sino con el relato simbólico. El texto señala que las monedas son “perfectas para coleccionistas que buscan completar su álbum” o como “regalo especial con valor histórico”.

También destaca que poseen un tamaño y peso adecuados para conservar en marcos o estuches, lo que las convierte en objetos ideales tanto para aficionados como para expertos.

Monedas argentinas.
Monedas argentinas.

Monedas argentinas.

Numismática: un mercado en crecimiento

El interés por las monedas y billetes antiguos crece año a año. En Argentina, la numismática reúne a coleccionistas que intercambian piezas en ferias, subastas y grupos especializados. El valor de cada objeto no solo depende de su antigüedad, sino también de su estado de conservación, rareza y la cantidad de ejemplares en circulación.

En algunos casos, una sola moneda puede alcanzar precios elevados si se trata de una edición limitada o si conserva detalles únicos de acuñación.

El atractivo de las monedas argentinas

Las monedas nacionales suelen atraer a coleccionistas internacionales por su diseño y su historia ligada a momentos económicos claves. Desde piezas que circularon en el siglo XIX hasta emisiones más recientes pero discontinuadas, todas pueden despertar interés en el mercado.

La publicación de este lote refuerza la idea de que los objetos cotidianos pueden transformarse en bienes de alto valor cuando pasan los años y adquieren un lugar en la memoria histórica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es un swap y cómo funciona

Hoy es el Día del Encargado de Edificios: por qué se festeja cada 2 de octubre

¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

Mendoza impulsa multas millonarias a padres de niños que cometan bullying

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Estejueves es el Día del Recolector
Festejo.

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel