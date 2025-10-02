jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 13:06
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 2 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 2 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 2 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, jueves 2 de octubre

Resultados de la Quiniela de Tucumán: Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 6887 - 87 Los Piojos

Los números ganadores:

  1. 6887

  2. 3560

  3. 8521

  4. 7007

  5. 7263

  6. 6841

  7. 9731

  8. 0098

  9. 1241

  10. 2822

  11. 9054

  12. 2505

  13. 7114

  14. 6778

  15. 2424

  16. 8267

  17. 4681

  18. 3208

  19. 6271

  20. 4373

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

