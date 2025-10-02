Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 2 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 2 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 2 de octubre con los números ganadores de la fecha.
A la cabeza: 6887 - 87 Los Piojos
Los números ganadores:
6887
3560
8521
7007
7263
6841
9731
0098
1241
2822
9054
2505
7114
6778
2424
8267
4681
3208
6271
4373
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
