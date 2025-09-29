Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 29 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 29 de septiembre con los números ganadores de la fecha.
A la cabeza: 5101- 01 El Agua
Los números ganadores
5101
6219
1017
2877
6145
3057
3441
4461
0166
0511
4440
3462
1510
9437
3050
6399
2424
4757
7850
2662
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
