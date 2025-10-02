jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 12:25
Efemérides.

Hoy es el Día del Encargado de Edificios: por qué se festeja cada 2 de octubre

Se originó a comienzos del siglo XX, cuando los “empleados de casas de alquiler” comenzaron a organizarse para reclamar condiciones laborales más justas.

Redacción de TodoJujuy
El Día del Encargado de Edificios en Argentina, también llamado Día del Trabajador de Edificios, se celebra cada 2 de octubre. Esta fecha conmemora la fundación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta, creado para reconocer a los empleados del sector, proteger sus derechos y mejorar sus condiciones laborales.

Por qué se celebra el Día del Encargado de Edificio el 2 de octubre

La conmemoración se debe a que el 2 de octubre de 1942 se constituyó oficialmente el SUEYACR, con la finalidad de diferenciar a los trabajadores de casas de renta del personal doméstico, estableciendo así un marco legal y organizativo específico para estos empleados.

En 1942, los empleados de casas de renta no estaban incluidos dentro de ninguna categoría laboral reconocida. Ante esta situación, un sector del Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares promovió la creación de una organización gremial específica para este rubro.

En 1942, los trabajadores de casas de renta no encuadraban en ninguna categoría profesional.

Así, el 2 de octubre de 1942 se estableció oficialmente el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (SUEYACR), con la finalidad principal de diferenciar a los “trabajadores de casas de renta” del personal doméstico y brindarles reconocimiento profesional.

La importancia social del encargado en Argentina

En el día a día de los edificios argentinos, el encargado no solo se ocupa del mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones, sino que también cumple un papel central en el funcionamiento del consorcio. Es un rol que exige confianza, capacidad para resolver conflictos y habilidades básicas de administración, convirtiéndose en un pilar para la convivencia y organización del edificio.

Día del Encargado de Edificio: la conexión con San Francisco de Asís

El Día del Encargado de Edificio está establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/2010, que en su artículo 13 fija el 2 de octubre como día libre. Si el empleado cumple funciones ese día, se le debe abonar como jornada feriada; si no trabaja, percibe un plus especial. Esta norma legal representa un reconocimiento oficial a la relevancia del rol del encargado en la administración de edificios y subraya la valoración social de sus tareas.

Hoy, SUTERH continúa siendo el sindicato que protege los derechos de estos trabajadores, promoviendo la capacitación, formación profesional y bienestar integral de sus afiliados.

