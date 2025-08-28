Tras el polémico estreno de "Homo Argentum": ¿Cuándo estrena "El Encargado 4"?

La serie, dirigida por Cohn y Duprat, se estrenará en Disney+ en el segundo semestre de 2025.

Disney anunció que la serie “El Encargado” tendrá una cuarta temporada , incorporando modificaciones notables tanto en el reparto como en las escenarios de filmación . El reconocimiento internacional de la producción argentina, liderada por Guillermo Francella , incluida su nominación a los premios Emmy Internacional , impulsó la continuidad del proyecto.

Streaming. El motivo por el que cambiaron al actor de 'Largo' en "Merlina", la serie de Netflix

En paralelo, el estreno de la película “Homo Argentum” , también con Francella como protagonista, desató un amplio debate cultural y político en distintos ámbitos.

Bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat , la película se posicionó rápidamente como una de las más taquilleras del año , reuniendo 467.518 espectadores en apenas cuatro días . La controversia creció luego de que el presidente Javier Milei la elogiara, calificándola como un reflejo de “la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar” .

El éxito de la producción, protagonizada por Guillermo Francella, dio paso a la continuación del proyecto argentino debido a que recibió reconocimientos internacionales.

El largometraje generó opiniones encontradas : algunos lo aplaudieron, mientras que otros lo cuestionaron por su interpretación de la identidad argentina y la manera en que aborda la “argentinidad”.

Actores como Pablo Echarri y Marina Bellati criticaron las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine de autor, mientras que figuras como el presidente Javier Milei y el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, respaldaron la película.

Embed

Durante la premiere, Francella reafirmó su postura, comparando las preferencias cinematográficas con gustos personales, como la diferencia entre “team salado y team dulce”.

A la discusión también se sumaron funcionarios oficiales: el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quienes cuestionaron a quienes apoyan el financiamiento estatal para producciones cinematográficas.

"El Encargado 4": cuándo se estrena

La cuarta entrega de "El Encargado" mantendrá a Guillermo Francella como protagonista, acompañado por Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale. Además, Arturo Puig y Luis Brandoni podrían sumarse como invitados especiales. La narrativa seguirá las peripecias del portero Eliseo Basurto en un edificio de lujo, combinando humor, misterio y crítica social.

Qué se sabe de la cuarta temporada.

Bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la serie tiene previsto su estreno en Disney+ durante la segunda mitad de 2025. Aunque la fecha exacta aún no se confirmó, las grabaciones avanzan en nuevas locaciones, anticipando una renovación significativa en los escenarios de la historia.

Reparto de "El Encargado 4", serie de Disney+

El reparto principal estará compuesto por Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale, sumándose además Arturo Puig y Luis Brandoni como nuevas incorporaciones. La producción también contará con la participación de Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld, quienes retoman sus papeles de temporadas anteriores.

La serie argentina de la plataforma de streaming tiene fecha de estreno estipulada y una ampliación del elenco.

El éxito de “El Encargado” se sostiene en la combinación de comedia y drama, con un protagonista que ejerce una influencia silenciosa sobre los habitantes del edificio. La sintonía entre los actores y la dirección de Cohn y Duprat fueron determinantes para que la serie tuviera una recepción positiva, tanto en el público argentino como internacional.

El canal de televisión abierta que agrega a "El Encargado" en su grilla

El canal Eltrece comunicó que volverá a emitir las tres primeras temporadas de “El Encargado” a partir de febrero de 2026, aunque no se precisaron aún la fecha ni el horario específicos.

La serie, dirigida por Cohn y Duprat, se estrenará en Disney+ en el segundo semestre de 2025.

Esta producción, que ya había sido transmitida en televisión abierta con buenos niveles de audiencia, se proyectará durante el horario central, aproximadamente entre las 20 y las 22 horas, apuntando al prime time del canal.