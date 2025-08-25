El actor Benjamín Alfonso contó que sufrió acoso al grabar la serie "Valeria"

el actor Benjamín Alfonso reveló este domingo en Almorzando con Juana Viale (eltrece) uno de los episodios más difíciles de su trayectoria como actor . Durante el rodaje de la serie de Netflix Valeria , filmada en España , enfrentó acoso por parte de algunos miembros del elenco y, tras nueve meses de trabajo , fue despedido por no generar “ piel ” con una de las actrices .

Tras varios años, decidió contar públicamente el duro momento que vivió en Europa . La charla comenzó cuando Juana Viale lo invitó a hablar sobre su experiencia profesional fuera del país, lo que rápidamente lo llevó a relatar lo que ocurrió antes de la pandemia . Con cierto pudor , pero firme en su relato, compartió los detalles de lo que sucedió detrás de cámaras .

“Fue básicamente acoso en mi contra , lamentablemente. Fue muy fuerte. Fue horrible. Me contrataron para hacer una serie. Era uno de los primeros equipos de trabajo en el cual eran todas mujeres , un equipo ultra feminista ”, comenzó Alfonso .

“Durante el rodaje empezaron a pasar un montón de cosas. Grabo la serie entera, echan a la directora en la mitad, empiezan a echar a un montón de gente y las chicas estaban desesperadas y yo les daba tranquilidad . Yo, un argentino, recién llegado a España , decía: ‘ Chicas, tranquilas, van a ver que va a andar todo bien. Ustedes tienen que confiar lo que están haciendo bien ’, que esto y que lo otro. A todo esto, yo no podía decir nada. Teníamos un contrato de exclusividad y de silencio ”, relató el actor .

El actor contó que fue acosado por una actriz del elenco de la serie Valeria.

Más tarde, Alfonso se refirió a ciertas escenas sexuales con una de las protagonistas, que calificó como “muy fuertes” y que le generaron malestar después de filmarlas. “Se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida. Porque se da por sentado que el hombre tiene que bancar todo. Entonces recibía llamados a altas horas, estaba en pareja, no les importaba. Pero bueno, empezaron a pasar muchas cosas”, explicó con pesar.

“¿Después de las escenas recibías llamados?”, preguntó Juana Viale. Él respondió: “Antes, durante, después. Y de gente de ahí adentro”. En ese momento, admitió que prefería no extenderse demasiado para evitar que sus palabras fueran malinterpretadas y generar una ola de críticas distorsionadas.

El actor contó que bajó 13 kilos después de que lo desvincularon de la serie porque no podía procesar la comida.

Luego, Alfonso rememoró cómo se dio su despido del proyecto. “Después de haber hecho todo esto y de que hayan autorizado escenas en las cuales yo no me enteraba de que tenía que besar o me tenían que hacer diferentes cosas, después de haberme bancado todo, termino de grabar la serie --que fueron 9 meses de yo haber descartado un montón de proyectos en Argentina-, y me llaman y me dicen: ‘No hay piel entre esta persona -por la cual yo estaba sufriendo acosos-, y vos’. Resulta que la quisieron bajar a ella y ella dijo que el problema era yo y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron. Me dijeron: ‘Mirá, Benjamín, vamos a rodar todo lo que hiciste de vuelta con otro actor [Maximiliano Iglesias]’”, relató.

El impacto personal y la recuperación

Para Benjamín Alfonso, todo fue producto de una reacción personal de la actriz hacia él, en el marco del acoso que sufrió. Por eso, tras quedarse sin trabajo, comenzó a dudar de sus propias capacidades. Además, atravesó la ruptura con su pareja de aquel entonces y la muerte de un amigo que había intentado apoyarlo.

Embed

“Comencé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo. Dejé de procesar la comida, el mate, bajé 13 kg. En el medio me agarró la pandemia en España, gastando todo lo que había ganado en euros. Perdí seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, me empecé a quedar solo prácticamente”, contó.

Al concluir su relato, y esbozando una sonrisa, admitió: “Son cosas que recién ahora las puedo contar. El miércoles tuve una muy buena clase de teatro, que le mando un beso grande a Santi y mi profe y maestro amigo. Y ahí saqué mucho de todo esto, por eso ahora también lo puedo contar tanto”.