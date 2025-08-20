Serie de Harry Potter: estos son los actores que interpretaran a los Weasley

Estos son los actores que le darán vida a los nuevos Weasley en la serie de “Harry Potter”.

La adaptación de Harry Potter de HBO presentó a los jóvenes actores que darán vida a la próxima generación de los Weasley : Gracie Cochrane asumirá el papel de Ginny , mientras que los gemelos Tristan Harland y Gabriel Harland interpretarán a Fred y George , respectivamente.

Streaming. Estrena "Quebranto", la serie de Tini Stoessel: todo lo que hay que saber

Streaming. Moria Casán tendrá su propia serie: las dos figuras que interpretarán a la diva

El grupo de hermanos se completa con Ruari Spooner como Percy . La compañía de producción compartió además la primera imagen oficial del reparto , donde también aparecen Alastair Stout como Ron y Katherine Parkinson como Molly Weasley .

Actualmente, la serie se filma en los estudios Warner Bros. Leavesden , en Reino Unido . La fotografía publicada muestra a los nuevos integrantes de la familia Weasley posando juntos en un selfie .

El equipo a cargo de la serie anunció en sus redes sociales que Charlie Weasley se encuentra actualmente en Rumania y se incorporará en episodios futuros , mientras que el rol de Bill Weasley todavía no tiene actor confirmado.

En esta nueva versión de la franquicia, cada una de las siete temporadas se centrará en uno de los libros originales de J.K. Rowling, lo que permitirá desarrollar con detalle las tramas y representar a los personajes con las edades que la autora describió en las novelas.

HBO apostó por un elenco joven y renovado, seleccionando a sus estrellas entre más de 30.000 aspirantes para la nueva producción basada en los libros de Rowling.

Por ejemplo, Severus Snape será retratado como un hombre de 31 años, respetando la línea temporal de los libros, a diferencia de lo que mostró la saga cinematográfica.

La dirección creativa de la nueva serie está a cargo de Francesca Gardiner, quien lidera el guion y actúa como showrunner, junto con Mark Mylod, que dirige varios episodios y cumple funciones de productor ejecutivo. El resto del equipo creativo y de producción incluye a J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, este último con experiencia en la producción de las películas originales.

Más de 30.000 jóvenes actores participaron en las audiciones para los roles principales. Los protagonistas de esta nueva generación serán Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout interpretando a Ron Weasley.

Nick Frost, en el papel de Rubeus Hagrid, promete una interpretación novedosa que rinde homenaje a la historia de la franquicia.

La filmación de la primera temporada continuará hasta la primavera de 2026, mientras que la segunda comenzará pocos meses después. Se espera que el estreno mundial se realice en 2027 a través de HBO y su plataforma HBO Max. En cuanto a la reinterpretación de personajes, Nick Frost se pone en la piel de Rubeus Hagrid, uno de los personajes más emblemáticos del mundo de Harry Potter.

“Siempre leí a Hagrid como alguien encantador, perdido, violento, gracioso, cálido. Quiero que sea divertido, pícaro, protector y con alma de niño. Eso es lo que planeo hacer”, declaró el actor en medios especializados.

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie.

Reparto de la serie de Harry Potter

El elenco combina talentos para dar vida tanto a protagonistas como a personajes secundarios. Dominic McLaughlin asumirá el rol de Harry Potter, mientras que Arabella Stanton será Hermione Granger, acompañados de Alastair Stout en el papel de Ron Weasley.

Entre los adultos, John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer a Minerva McGonagall y Paapa Essiedu a Severus Snape. Nick Frost encarna a Hagrid, y Katherine Parkinson se pone en la piel de Molly Weasley.

El elenco se expande incorporando a Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn en el rol de Lucius Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni interpretando a Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown y Bertie Carvel en el papel de Cornelius Fudge.

Estos son los actores que le darán vida a los nuevos Weasley.

Asimismo, se suman Bel Powley en el papel de Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Rory Wilmot interpretando a Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey encarnando a Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

El equipo técnico también se refuerza con profesionales destacados, como la diseñadora de vestuario Holly Waddington, el director de fotografía Adriano Goldman y los supervisores de efectos especiales Mark Holt y John Nolan. La serie se produce en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, garantizando la implicación directa de J.K. Rowling y de los creadores que han definido la franquicia desde sus inicios.