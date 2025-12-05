Netflix compra Warner Bros y HBO Max y sacude a Hollywood con un acuerdo histórico

Netflix oficializó la compra de los estudios Warner Bros . y del negocio de streaming de HBO/HBO Max , en una operación valuada en unos US$ 82.700 millones , una de las más grandes en la historia de la industria del entretenimiento.

El acuerdo se firmó con Warner Bros. Discovery e incluye los estudios de cine y TV, HBO, HBO Max y un enorme catálogo de series y películas, mientras que la unidad de canales lineales (Discovery Global) quedará separada como otra compañía.

“Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. con títulos que definen la cultura como Stranger Things o El juego del calamar, podremos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, afirmó Ted Sarandos , codirector ejecutivo de Netflix, en el comunicado oficial.

La venta de los activos de Warner Bros. venía gestándose desde hace meses, luego de años de problemas financieros y reestructuraciones internas tras la fusión entre WarnerMedia y Discovery en 2022. La compañía decidió desprenderse del negocio de estudios y streaming para concentrar sus canales tradicionales en otra unidad.

En la puja final por quedarse con Warner estuvieron tres gigantes: Paramount Skydance, Comcast y Netflix. Paramount, que había aparecido como candidata natural, terminó denunciando que el proceso de venta estuvo “viciado” y que se favoreció la oferta de Netflix, que finalmente presentó la propuesta más alta, mayormente en efectivo.

El acuerdo todavía deberá atravesar controles de reguladores antimonopolio en Estados Unidos y Europa, que ya advirtieron que observarán de cerca la concentración de poder que implica unir al mayor servicio de streaming del mundo con uno de los estudios más grandes de Hollywood y la plataforma HBO Max.

Warner Bros Los estudios de Warner Bros. en Burbank, California. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Qué gana Netflix

La plataforma gana franquicias históricas y más poder en Hollywood

Con la compra, Netflix no solo suma infraestructura de estudios, sino también un catálogo de franquicias icónicas:

El universo DC (Batman, Superman, Mujer Maravilla).

La saga Harry Potter .

Clásicos del cine como Casablanca o El ciudadano.

Producciones de HBO como Game of Thrones, The Sopranos, Succession o The Last of Us.

Hasta ahora, Netflix dominaba el streaming pero no era dueño de un gran estudio histórico. Con este paso, se planta como jugador integral: producción, distribución global y control de franquicias, algo que pone presión directa sobre rivales como Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ y la propia Paramount+.

En el plano económico, la compañía apuesta a sinergias fuertes: fuentes del mercado estiman que el conglomerado podría ahorrar entre US$ 2.000 y 3.000 millones anuales en costos a partir del tercer año, gracias a la integración de equipos, licencias y tecnologías.

Hollywood en alerta: cines, directores y sindicatos en guardia

La reacción en Hollywood no tardó. El Sindicato de Directores de Estados Unidos y la organización Cinema United, que agrupa a exhibidores de salas, advirtieron que la fusión entre Netflix y Warner podría tener “graves consecuencias para la asistencia al cine” y para el empleo en la industria.

El temor principal es que Netflix refuerce su política de ventanas de exhibición cada vez más cortas, donde muchas películas propias pasan apenas días por salas antes de llegar al streaming. Si esa lógica se aplica a todo el catálogo de Warner y HBO, los cines podrían perder peso frente al consumo hogareño.

También hay preocupación por la concentración de contenidos: menos jugadores con más catálogo implica más poder de negociación frente a creativos, sindicatos y cadenas de salas, y un mayor riesgo de que series o películas desaparezcan de circulación si no encajan en la estrategia de la nueva plataforma unificada.