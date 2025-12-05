La serie Euphoria confirmó la fecha de estreno de su 3° temporada: ¿Qué personajes siguen?

La serie Euphoria confirmó la fecha de estreno de su 3° temporada.

La tercera temporada de Euphoria ya tiene su fecha de lanzamiento confirmada . Tras más de cuatro años desde que terminó la segunda temporada , los fans finalmente descubrirán el destino de Rue , Cassie , Nate y el resto del grupo . La noticia fue anunciada por Sam Levinson , creador de la serie.

Streaming. ¿Dónde se filmó "Hija del Fuego", la serie de la China Suárez?

Streaming. Así es el tráiler de la serie vertical para celulares que tiene a cuatro ex Gran Hermano

Aunque no todos los personajes regresarán , la mayoría de los principales vuelve, preparados para enfrentar nuevos conflictos y tramas . Con un reparto parcialmente renovado y giros narrativos audaces , la expectativa entre los fanáticos es muy alta.

La tercera temporada de Euphoria tiene fijado su estreno para abril de 2026 . En la presentación realizada en Londres , liderada por Sam Levinson y los directivos de HBO Max , se confirmó que la nueva entrega llegará ese mes, poniendo fin a más de cuatro años de espera .

La temporada 3 de Euphoria tiene fecha de estreno.

El salto temporal de cinco años fue explicado por Levinson como “ un ciclo lógico ”. Según el creador , este avance permite que los personajes , como si hubieran asistido a la universidad , ya hayan completado esa etapa en la narrativa.

La temporada 3 de Euphoria tiene fecha de estreno.

Este salto en la línea temporal pretende retratar a los personajes en un momento distinto de sus vidas, alejados del ambiente escolar y enfrentando nuevas obligaciones, desafíos y secretos que descubrir.

Personajes que continúan en la historia

Uno de los regresos más anticipados es el de Zendaya interpretando a Rue, quien reaparece en un México lejano, cargando con una deuda que la conecta inexorablemente con su pasado.

Regresan igualmente Sydney Sweeney, retomando su papel de Cassie, y Jacob Elordi, como Nate, quienes comparten hogar y sostienen una relación más adulta, con planes de matrimonio en el horizonte.

Se confirmó el regreso de Euphoria con nuevos personajes.

Otros retornos importantes incluyen a Hunter Schafer, interpretando a Jules, ahora inmersa en sus estudios en una escuela de arte, y Alexa Demie, en el rol de Maddy, radicada en Hollywood desarrollando su carrera en una agencia de talentos.

Los personajes que se suman a Euphoria

La tercera entrega de la serie no solo reincorpora a rostros ya familiares, sino que incorpora nuevos integrantes que enriquecen la trama y expanden su universo.

La tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha oficial de estreno.

Entre los confirmados figura Rosalía, quien hace su debut aportando un enfoque distinto, despertando gran interés entre los fanáticos.

Asimismo, se suman a esta nueva generación de personajes Sharon Stone, Natasha Lyonne, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch y varios más, diversificando así la gama de edades, experiencias y contextos que nutren la historia.