¿Dónde se filmó "Hija del Fuego", la serie de la China Suárez?

La serie de Adrián Suar se filmó en paisajes impactantes que refuerzan su atmósfera oscura.

El estreno protagonizado por China Suárez , " Hija del fuego: la venganza de la bastarda ", disponible en Disney+ , se convirtió en tema de conversación por su argumento que varios califican como “ cautivador ”. Sin embargo, más allá de las opiniones, hay un consenso general : los escenarios que se muestran a lo largo de la serie son impresionantes .

En este contexto , aumenta el interés por descubrir los lugares donde se rodó esta producción argentina . Sus cerros majestuosos , caminos que parecen no tener fin y escenarios deshabitados capturan la mirada y aportan a la serie una ambientación única que logra atrapar al público .

Para situarse en las locaciones , es útil conocer antes la historia de esta serie , producida por Adrián Suar y liderada por Eugenia “China” Suárez , quien interpreta al personaje principal . La acompañan Diego Cremonesi y Eleonora Wexler , conformando un elenco que mantiene la intensidad dramática de la narrativa .

La propuesta , que incorpora varios elementos propios de la telenovela tradicional , se extiende a lo largo de 22 capítulos de aproximadamente treinta minutos cada uno.

Paisajes imponentes en "Hija del Fuego", la serie de la China Suárez.

“Hija del fuego: la venganza de la bastarda” se desarrolla en un pueblito de la Patagonia donde la calma superficial se rompe con la aparición de Letizia, el personaje foráneo interpretado por la China Suárez. Su llegada tiene como propósito inicial contraer matrimonio con un influyente empresario de la zona, aunque bajo esa intención se ocultan secretos mucho más profundos.

Dónde se filmó la serie de la China Suárez.

Tras la fachada de mujer encantadora, Letizia es en realidad el eje de un plan de venganza despiadado. Aprovechando la credibilidad que logra ganarse entre los habitantes, inicia la ejecución de su propósito y desencadena una cadena de delitos que conmocionan a toda la comunidad.

A medida que avanzan los episodios, se hace evidente que ese pequeño pueblo, tranquilo y majestuoso en apariencia, también oculta secretos tan sombríos como los de la propia protagonista.

Dónde se filmó la serie de la China Suárez

La producción se llevó a cabo en diversos escenarios del sur de Argentina, teniendo a San Martín de los Andes como su núcleo central. Durante varios meses, el equipo trabajó en locaciones al aire libre para capturar la sensación de frío, aislamiento y potencia natural que la narrativa requería.

Asimismo, el rodaje se extendió a la provincia de Buenos Aires, donde se construyeron decorados interiores y se recrearon ciertos sectores del pueblo ficticio que forma parte de la historia.

San Martín de los Andes.

En la historia, la Patagonia trasciende su papel de simple escenario visual y se convierte en un protagonista más. La vastedad de sus espacios, la quietud que la envuelve y la majestuosidad de sus paisajes refuerzan las tensiones y sentimientos que guían a Letizia a lo largo de la trama.

Un rodaje con dificultades

No obstante, la producción de esta serie enfrentó varios obstáculos. En abril del año anterior, un grupo de comerciantes de San Martín de los Andes presentó un escrito ante el Concejo Deliberante y el municipio, manifestando su descontento por los cortes de calles provocados por el rodaje.

Los propietarios de negocios señalaron que estas interrupciones perjudicaban significativamente sus operaciones comerciales. Finalmente, luego de conversaciones entre las autoridades locales y los representantes del comercio, la productora logró concluir y cerrar las filmaciones sin mayores contratiempos.