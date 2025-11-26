¿Cómo se llama la serie de la China Suárez?

Todos los detalles de la nueva serie de la China Suárez en Disney+.

La trayectoria de la China Suárez refleja su permanencia y relevancia en el ámbito del entretenimiento argentino , participando de manera constante en distintos proyectos a lo largo del tiempo . A partir de sus comienzos en series juveniles exitosas como Casi Ángeles , la actriz ha logrado dar el salto a personajes dramáticos y al cine.

El desarrollo de su carrera la condujo a involucrarse en producciones tanto de cine como de televisión , dentro y fuera del país , fortaleciendo su posición en la industria y llegando a un público diverso y numeroso a lo largo de los años .

La capacidad de adaptación de la China Suárez le ha permitido mantenerse vigente , colaborando con variados directores y casas productoras . Su repertorio incluye desde comedias románticas hasta biopics y policiales , evidenciando su interés por experimentar con múltiples registros actorales .

Su constante impulso por explorar nuevos proyectos la mantiene en el radar de importantes productoras y plataformas de streaming , garantizando que su nombre siga vinculado a lanzamientos de gran repercusión .

Actualmente, la China Suárez se alista para adentrarse en un terreno distinto con el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, una serie dramática original de Disney+. La historia, ambientada en la imponente Patagonia argentina y con tintes de thriller romántico, la muestra en un papel intenso, centrado en la búsqueda de revancha y la revelación de secretos.

Disney+ presenta "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", una serie dramática producida por Adrián Suar y realizada por Kapow. La fecha de estreno fue el 19 de noviembre.

Sinopsis oficial:

La historia sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera con un pasado oscuro, que llega a un pequeño pueblo patagónico para contraer matrimonio con un influyente empresario local.

Su llegada despierta desconfianza, aunque nadie sospecha su verdadero propósito: convertirse en el eje central de una venganza sangrienta.

Aprovechando la confianza de los habitantes, ejecutará su plan y cometerá actos violentos en un lugar que guarda secretos mucho más profundos de lo que aparenta. La serie, filmada principalmente en San Martín de los Andes, constará de 22 episodios de media hora cada uno.

La serie se presenta como un thriller romántico que combina una intensa historia de amor con los imponentes paisajes de la Patagonia como escenario principal.

Elenco oficial:

Eugenia “China” Suárez (Letizia)

Diego Cremonesi

Eleonora Wexler

Joaquín Ferreira

Carlos Belloso

Pedro Fontaine

Antonella Costa

Mariano Saborido

Jerónimo Bosia

Rallen Montenegro

Mauricio Paniagua