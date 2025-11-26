miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 20:08
Streaming.

¿Cómo se llama la serie de la China Suárez?

La nueva historia protagonizada por la China Suárez se estrenó el 19 de noviembre, fecha en que la plataforma Disney subió todos los capítulos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Todos los detalles de la nueva serie de la China Suárez en Disney+. &nbsp;

Todos los detalles de la nueva serie de la China Suárez en Disney+.

 

La trayectoria de la China Suárez refleja su permanencia y relevancia en el ámbito del entretenimiento argentino, participando de manera constante en distintos proyectos a lo largo del tiempo. A partir de sus comienzos en series juveniles exitosas como Casi Ángeles, la actriz ha logrado dar el salto a personajes dramáticos y al cine.

Lee además
Qué le respondió la China Suárez a Moria cuando le preguntó si había estado con Mauro Icardi en París
TV.

La China Suárez contó cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París
Benjamín Vicuña.
Espectáculos.

Benjamín Vicuña enojado por la entrevista de la China Suárez: "Es un montón"

El desarrollo de su carrera la condujo a involucrarse en producciones tanto de cine como de televisión, dentro y fuera del país, fortaleciendo su posición en la industria y llegando a un público diverso y numeroso a lo largo de los años.

Cuándo estrena y de qué trata la nueva serie de la China Suárez en Disney+.

La capacidad de adaptación de la China Suárez le ha permitido mantenerse vigente, colaborando con variados directores y casas productoras. Su repertorio incluye desde comedias románticas hasta biopics y policiales, evidenciando su interés por experimentar con múltiples registros actorales.

Su constante impulso por explorar nuevos proyectos la mantiene en el radar de importantes productoras y plataformas de streaming, garantizando que su nombre siga vinculado a lanzamientos de gran repercusión.

La versatilidad de la China Suárez le ha permitido mantenerse relevante, trabajando con diferentes productoras y directores.

Actualmente, la China Suárez se alista para adentrarse en un terreno distinto con el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, una serie dramática original de Disney+. La historia, ambientada en la imponente Patagonia argentina y con tintes de thriller romántico, la muestra en un papel intenso, centrado en la búsqueda de revancha y la revelación de secretos.

Todos los detalles de la nueva serie de la China Suárez en Disney+

La actriz enciende la Patagonia con su papel en Hija del fuego.

Disney+ presenta "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", una serie dramática producida por Adrián Suar y realizada por Kapow. La fecha de estreno fue el 19 de noviembre.

Sinopsis oficial:

La historia sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera con un pasado oscuro, que llega a un pequeño pueblo patagónico para contraer matrimonio con un influyente empresario local.

Su llegada despierta desconfianza, aunque nadie sospecha su verdadero propósito: convertirse en el eje central de una venganza sangrienta.

Ahora, la China Suárez se prepara para sumergirse en un nuevo género.

Aprovechando la confianza de los habitantes, ejecutará su plan y cometerá actos violentos en un lugar que guarda secretos mucho más profundos de lo que aparenta. La serie, filmada principalmente en San Martín de los Andes, constará de 22 episodios de media hora cada uno.

La serie se presenta como un thriller romántico que combina una intensa historia de amor con los imponentes paisajes de la Patagonia como escenario principal.

Todos los detalles de la nueva serie de la China Suárez en Disney+.

Elenco oficial:

  • Eugenia “China” Suárez (Letizia)
  • Diego Cremonesi
  • Eleonora Wexler
  • Joaquín Ferreira
  • Carlos Belloso
  • Pedro Fontaine
  • Antonella Costa
  • Mariano Saborido
  • Jerónimo Bosia
  • Rallen Montenegro
  • Mauricio Paniagua
Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La China Suárez contó cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París

Benjamín Vicuña enojado por la entrevista de la China Suárez: "Es un montón"

Mauro Icardi y la China Suárez regresan a Turquia luego de un paso mediático por Argentina

Serie de Harry Potter: Rupert Grint le escribió al nuevo Ron Wesley para desearle "lo mejor"

Netflix subió los precios en Argentina: así quedó cada plan en noviembre 2025

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Rige alerta amarilla por temperaturas extremas: qué pasa en Jujuy
Pronóstico.

Rige alerta amarilla por temperaturas extremas: qué pasa en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel