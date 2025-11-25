martes 25 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de noviembre de 2025 - 10:09
Streaming.

Netflix subió los precios en Argentina: así quedó cada plan en noviembre 2025

La plataforma aplicará un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. El último incremento había sido en agosto pasado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Netflix sube sus tarifas en Argentina.

Netflix sube sus tarifas en Argentina.

Netflix anunció oficialmente que sus abonos subirán un 25% desde este mes. La última suba había sido en agosto, cuando los planes costaban $7.199 (Básico), $11.999 (Estándar) y $15.999 (Premium) por mes. Ahora bien, ¿cuáles serán los nuevos valores?

Lee además
Griselda Siciliani en la piel de Moria Casán.
Streaming.

Las primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casan para Netflix
Que reveló Griselda Siciliani sobre la tercera temporada y el final de Envidiosa.
Streaming.

"Envidiosa" en Netflix: Griselda Siciliani reveló algo inesperado sobre el final de la 3° temporada

Netflix aumentó sus precios en Argentina.

Los precios de los abonos informados por la compañía son:

  • Plan Básico: $8.999
  • Plan Estándar: $14.999 (permite un adicional de $5.399)
  • Plan Premium: $19.999 (admite sumar hasta dos miembros extra)
Cuánto cuestan y qué ofrecen los planes Básico, Estándar y Premium.

A esas cifras se les agrega el 21% correspondiente al IVA y un 30% adelantado del Impuesto a las Ganancias. Con esos recargos incluidos, los valores finales quedan de la siguiente manera:

  • Básico: $13.769
  • Estándar: $22.949
  • Premium: $30.599
  • Miembro extra: $8.261 (El plan Estándar permite 1, el Premium permite 2)
Netflix confirmó de manera oficial que aplicará un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes.

¿Cómo pagar Netflix sin el 30% de Ganancias?

Cuando el banco descuenta el importe del servicio o el cliente cancela el resumen de la tarjeta, se aplica la tasa correspondiente al Dólar Tarjeta, que ronda los $1.800. Sobre ese valor se agregan el 21% de IVA y un 30% asociado al Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, si el usuario decide abonar el servicio utilizando sus propios dólares desde una cuenta de ahorro en moneda estadounidense, evita ese 30% adicional y, además, puede aprovechar una paridad más baja, similar a la del Dólar Ahorro.

Cuánto sale cada plan en noviembre 2025.

¿Qué ofrece cada plan de Netflix?

Básico - $13.769 por mes

  • Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
  • Se puede ver y descargar contenido en 1 dispositivo.
  • Reproducción en 720p (HD).

Estándar - $22.949 por mes

  • Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
  • Se puede ver y descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.
  • Reproducción en 1080p (Full HD).
  • Opción para agregar 1 miembro extra que no viva con vos.
Netflix sube sus tarifas en Argentina.

Premium - $30.599 por mes

  • Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
  • Se puede ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez, con la opción de agregar otros dos que no vivan con vos.
  • Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR.
  • Podés descargar contenido en hasta 6 dispositivos a la vez.
  • Audio espacial de Netflix.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casan para Netflix

"Envidiosa" en Netflix: Griselda Siciliani reveló algo inesperado sobre el final de la 3° temporada

Netflix: ¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina?

Manu Ginóbili frente a una máquina: así fue el duelo de triples de humanos vs robots

Mindfulness: qué es, cuáles son sus beneficios y porque dicen que es mejor que la meditación

Lo que se lee ahora
Cuándo se estrena Stranger Things 5, Vol. 1 en Netflix.
Streaming.

Netflix: ¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Colectivos en Orán, Salta.
Transporte.

Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

La Quiaca (Imagen ilustrativa)
Conmoción.

Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá
Policiales.

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá

Aguinaldo.
Salarios.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel