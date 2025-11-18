miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 16:02
Streaming.

Las primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casan para Netflix

Revelaron las primeras imágenes de la actriz de Envidiosa como la diva, junto a Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione en otras etapas de su vida.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Griselda Siciliani en la piel de Moria Casán.

Griselda Siciliani en la piel de Moria Casán.

Netflix difundió las primeras imágenes de Griselda Siciliani encarnando a Moria Casán, como parte de la promoción de la serie basada en la vida de la reconocida vedette. La actriz, quien el 18 de noviembre también estrenará en la plataforma la tercera temporada de Envidiosa será una de las tres intérpretes que darán vida a “La One”.

Griselda Siciliani en la piel de Moria Casán.

Cómo se completa el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán

Aunque todavía no se confirmó la fecha de lanzamiento de la ficción, el rodaje de la serie sigue avanzando a ritmo intenso. En esta nueva versión de la obra teatral Brujas, el elenco de la serie dedicada a la vida de Moria Casán interpreta los personajes basados en las actrices originales.

Griselda Siciliani encarna a Moria Casán, mientras que Luciana Ulrich Cárpena interpreta a Nora Cárpena, Pilar Viñes da vida a Graciela Dufau, Martina Perret representa a Thelma Biral y Melisa Marzioni toma el papel de Susana Campos.

La producción, que combina dirección y guion a cargo de Javier Van de Couter, está a cargo de About Entertainment, la compañía liderada por Armando Bo.

Griselda Siciliani y su interpretación de Moria Casán.

Moria Casán se refirió al rodaje de la ficción

"Solamente pensá en la serie que están realizando sobre mí. Fui por primera vez al lugar en el que estaban filmando y había diez camiones de exteriores, con seis motorhome haciendo mi vida. Cuando a la CEO de Netflix para la Argentina le preguntaron '¿Qué te gustaría hacer? dijo ‘Quiero hacer la vida de la mujer referente más disruptiva de la Argentina que es Moria Casán’. Fijate vos, una locura”', contó.

Moria Casán también habló sobre su hija, Sofía Gala, y destacó su participación en la serie. "Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico".

Sofía Gala Castiglione como Moria, en la serie de Netflix.

Al preguntarle si la había reconocido, aseguró: "De inmediato. Es igual. Vestida con el estilo de los ‘70, caminaba hacía mí por una zona semioscura y cuando la tuve enfrente fue recontra fuerte. Fue impresionante, es muy loco que tu hija te haga, estando vos viva, y sea un calco. Siento que estoy titiriteada por el universo".

Sofía Gala y cómo encarar el rol de Moria

Al observar de cerca a las actrices, se percibe un rasgo común entre ellas, a pesar de sus diferencias: cada una refleja, de algún modo, la esencia de Moria Casán. En su vida personal o en su desempeño profesional, ninguna logra evadir la influencia de la diva.

Sofía Gala Castiglione encarna esa herencia de manera más evidente. Con 37 años, no sólo comparte rasgos físicos y gestos que remiten inevitablemente a su madre, sino que también ha recibido su audacia, su franqueza y su manera desenfadada y sin prejuicios de enfrentar la vida.

Griselda Siciliani y una impecable caracterización como Moria Casán.

La trayectoria de Moria será contada en tres etapas diferenciadas, siguiendo un esquema similar al que se utilizó para narrar la vida de Sandro. La serie no se limita a relatar la historia de una estrella, sino que refleja también la esencia de un país, la tradición de la revista porteña, la intensidad del prime time y la inagotable habilidad de la protagonista para renovarse.

"No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, reveló Sofía.

En la producción de Netflix, Sofía encarnará la faceta más personal y cercana de Moria: la madre y la mujer que existe más allá del personaje mediático. Esta dimensión humana, que con frecuencia se ve eclipsada por la figura pública, será la que ella revele, porque la conoce de manera profunda y directa.

Llega la serie biográfica de Moria Casán.

En esencia, su contribución a la serie se considera única: aporta una autenticidad imposible de replicar por cualquier otra actriz, al no tener que aprender ni imitar a Moria, sino vivirla desde dentro.

"Creo que lo que tenemos que conseguir, o por lo menos lo que voy a intentar conseguir yo, es encontrar eso que nos produce Moria cuando aparece, que te abre la cabeza, que te impacta, que es polémica, que es dual, y estoy trabajando en todas esas cosas más que en algo más de imitación", señaló la hija.

