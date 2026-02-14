Luciano Castro: se filtró su primera foto en un centro terapéutico

En medio del revuelo en la farándula, el actor Luciano Castro quedó en el centro de la escena tras conocerse que ingresó por decisión propia a un espacio de acompañamiento. En redes circuló una imagen de Luciano Castro internado en un centro terapéutico, que habría sido tomada dentro del lugar.

De acuerdo con lo que trascendió en programas de espectáculos, la postal se compartió en cuentas vinculadas a LAM y habría sido subida por otros pacientes o compañeros del establecimiento. La exposición generó críticas por la privacidad y, según se comentó, también habría provocado malestar puertas adentro.

En la imagen, el artista aparece sonriente mientras realiza ejercicios de fuerza, acompañado por dos hombres. En ese contexto, versiones periodísticas señalaron que decidió ingresar por voluntad propia para atravesar un bajón anímico y “ordenarse” emocionalmente, sin que se confirmaran detalles médicos oficiales.

La situación reavivó el debate sobre los límites del contenido en redes y la responsabilidad de quienes publican imágenes en espacios de tratamiento. En casos así, se suele remarcar que los procesos de recuperación necesitan contención y discreción, y que la exposición pública puede sumar estrés a un momento sensible.

Mientras el tema crecía, se mencionó que el detonante del malestar habría sido su separación de Griselda Siciliani, aunque desde el entorno no hubo un comunicado formal. Para seguir el minuto a minuto del mundo del espectáculo, podés entrar a todas las novedades de espectáculos en TodoJujuy.

Griselda Siciliani y las reacciones del entorno

En paralelo, trascendió que Moria Casán habló del tema y planteó que el actor está enfocado en “sanar” y salir adelante. También habría cuestionado versiones que circularon sobre supuestos consumos, al señalar que Luciano estaría molesto con el “amarillismo” y con el tono de algunas coberturas.

Sobre Siciliani, se dijo que está concentrada en su trabajo y que, pese a desearle lo mejor, no habría mostrado intención de visitarlo ni de reabrir la puerta a una reconciliación. A su vez, Sabrina Rojas habría señalado a periodistas que no tenía confirmación directa, aunque mantiene contacto cotidiano a través de videollamadas con los chicos.

Por ahora, lo que se repite en el ambiente es que la decisión de asistir al centro habría sido voluntaria y que el actor busca atravesar un momento personal delicado lejos del ruido. En tiempos donde todo se vuelve viral en minutos, el episodio deja una pregunta instalada: ¿hasta dónde se puede mostrar la intimidad de alguien que está intentando recomponerse?