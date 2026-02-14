sábado 14 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de febrero de 2026 - 16:37
ESspectáculos.

Luciano Castro: se filtró su primera foto en un centro terapéutico

Luciano Castro ingresó por voluntad propia a un centro terapéutico y se viralizó su primera foto; versiones lo relacionan con su ruptura con Griselda Siciliani.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos. &nbsp;

Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos.

 

En medio del revuelo en la farándula, el actor Luciano Castro quedó en el centro de la escena tras conocerse que ingresó por decisión propia a un espacio de acompañamiento. En redes circuló una imagen de Luciano Castro internado en un centro terapéutico, que habría sido tomada dentro del lugar.

Lee además
Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos.   video
Farándula.

Luciano Castro está internado: ¿Qué le pasó?
Nació el tercer hijo de Juana Repetto
Maternidad.

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

De acuerdo con lo que trascendió en programas de espectáculos, la postal se compartió en cuentas vinculadas a LAM y habría sido subida por otros pacientes o compañeros del establecimiento. La exposición generó críticas por la privacidad y, según se comentó, también habría provocado malestar puertas adentro.

Luciano Castro: se filtró su primera foto en un centro terapéutico
Luciano Castro: se filtró su primera foto en un centro terapéutico

Luciano Castro: se filtró su primera foto en un centro terapéutico

Luciano Castro y la filtración de la foto

En la imagen, el artista aparece sonriente mientras realiza ejercicios de fuerza, acompañado por dos hombres. En ese contexto, versiones periodísticas señalaron que decidió ingresar por voluntad propia para atravesar un bajón anímico y “ordenarse” emocionalmente, sin que se confirmaran detalles médicos oficiales.

La situación reavivó el debate sobre los límites del contenido en redes y la responsabilidad de quienes publican imágenes en espacios de tratamiento. En casos así, se suele remarcar que los procesos de recuperación necesitan contención y discreción, y que la exposición pública puede sumar estrés a un momento sensible.

Mientras el tema crecía, se mencionó que el detonante del malestar habría sido su separación de Griselda Siciliani, aunque desde el entorno no hubo un comunicado formal. Para seguir el minuto a minuto del mundo del espectáculo, podés entrar a todas las novedades de espectáculos en TodoJujuy.

Griselda Siciliani y las reacciones del entorno

En paralelo, trascendió que Moria Casán habló del tema y planteó que el actor está enfocado en “sanar” y salir adelante. También habría cuestionado versiones que circularon sobre supuestos consumos, al señalar que Luciano estaría molesto con el “amarillismo” y con el tono de algunas coberturas.

Sobre Siciliani, se dijo que está concentrada en su trabajo y que, pese a desearle lo mejor, no habría mostrado intención de visitarlo ni de reabrir la puerta a una reconciliación. A su vez, Sabrina Rojas habría señalado a periodistas que no tenía confirmación directa, aunque mantiene contacto cotidiano a través de videollamadas con los chicos.

Por ahora, lo que se repite en el ambiente es que la decisión de asistir al centro habría sido voluntaria y que el actor busca atravesar un momento personal delicado lejos del ruido. En tiempos donde todo se vuelve viral en minutos, el episodio deja una pregunta instalada: ¿hasta dónde se puede mostrar la intimidad de alguien que está intentando recomponerse?

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luciano Castro está internado: ¿Qué le pasó?

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

Cazzu lanzó "Jujuy Estrellado" y pone al Carnaval jujeño en el centro de la escena global

Otra baja en Los Palmeras: Marcos Camino confirmó su salida

Cazzu lanza "Jujuy estrellado": cuándo se estrena y cómo escuchar la nueva canción

Las más leídas

Lluvia en carnaval - Imagen generada con IA
Clima.

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada video
Precaución.

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel