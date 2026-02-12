Cazzu lanza "Jujuy estrellado": cuándo se estrena y cómo escuchar la nueva canción

La cantante argentina Cazzu difundió este martes 10 de febrero un adelanto de su nueva canción titulada “Jujuy estrellado” . La artista compartió un video en sus redes sociales donde deja escuchar un fragmento del tema y muestra imágenes que anticipan parte de la estética del posible videoclip oficial.

Cultura: Hasta Cazzu elogió su canto: cómo Wara Calpanchay lleva las coplas de Jujuy al mundo

El anuncio generó repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes reaccionaron con miles de comentarios y compartidos. La publicación incluye la frase “Ay… qué será”, mensaje que acompaña el avance del proyecto musical.

El lanzamiento se da en el marco de su actual etapa profesional, marcada por presentaciones internacionales y una fuerte presencia digital.

En el clip difundido por la propia artista se percibe un sonido que mantiene su identidad urbana, con una atmósfera íntima y referencias directas a Jujuy. El fragmento combina bases modernas con una interpretación que refuerza su estilo característico.

La estética visual del adelanto muestra escenas nocturnas y una ambientación que remite al norte argentino. El título de la canción instala de manera directa el nombre de la provincia, lo que despierta interés entre el público local.

Seguidores de distintas partes del país destacaron la referencia a Jujuy y celebraron la elección del nombre para este nuevo material.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cazzu (@cazzu)

Cuándo se estrena la nueva canción de Cazzu

Según la información incluida en el video promocional, “Jujuy estrellado” se estrena el jueves 12 de febrero. La publicación detalla los horarios para distintos países:

Argentina: 21:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas

España: 01:00 AM (+1)

Aunque la artista no confirmó la plataforma oficial, el lanzamiento podría realizarse en YouTube, espacio donde suele presentar sus estrenos. Luego, el tema suele incorporarse a otras plataformas digitales de música.

El contexto del lanzamiento y su agenda internacional

Cazzu mantiene actividad enfocada en su carrera musical y en su gira por Estados Unidos, a la que suma nuevas fechas ante la demanda del público. En las últimas semanas reduce su presencia en redes y comparte avances puntuales de sus proyectos.

Con “Jujuy estrellado”, la artista vuelve a colocar su identidad argentina en el centro de la escena y genera conversación en redes sociales antes del estreno oficial.