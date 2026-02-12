jueves 12 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 12:23
Estreno.

Cazzu lanza "Jujuy estrellado": cuándo se estrena y cómo escuchar la nueva canción

Cazzu reveló un adelanto de “Jujuy estrellado” y fijó día y horario para el lanzamiento oficial de su nueva canción.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cazzu estrena Jujuy estrellado&nbsp;

Cazzu estrena "Jujuy estrellado" 

La cantante argentina Cazzu difundió este martes 10 de febrero un adelanto de su nueva canción titulada “Jujuy estrellado”. La artista compartió un video en sus redes sociales donde deja escuchar un fragmento del tema y muestra imágenes que anticipan parte de la estética del posible videoclip oficial.

Lee además
Wara Calpanchay y Cazzu 
Cultura:

Hasta Cazzu elogió su canto: cómo Wara Calpanchay lleva las coplas de Jujuy al mundo
Cazzu en Jesús María.
Música.

Cazzu hizo estallar a Jesús María en la décima noche

El anuncio generó repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes reaccionaron con miles de comentarios y compartidos. La publicación incluye la frase “Ay… qué será”, mensaje que acompaña el avance del proyecto musical.

El lanzamiento se da en el marco de su actual etapa profesional, marcada por presentaciones internacionales y una fuerte presencia digital.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por cazzu (@cazzu)

Cómo suena el adelanto de “Jujuy estrellado”

En el clip difundido por la propia artista se percibe un sonido que mantiene su identidad urbana, con una atmósfera íntima y referencias directas a Jujuy. El fragmento combina bases modernas con una interpretación que refuerza su estilo característico.

La estética visual del adelanto muestra escenas nocturnas y una ambientación que remite al norte argentino. El título de la canción instala de manera directa el nombre de la provincia, lo que despierta interés entre el público local.

Seguidores de distintas partes del país destacaron la referencia a Jujuy y celebraron la elección del nombre para este nuevo material.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por cazzu (@cazzu)

Cuándo se estrena la nueva canción de Cazzu

Según la información incluida en el video promocional, “Jujuy estrellado” se estrena el jueves 12 de febrero. La publicación detalla los horarios para distintos países:

  • Argentina: 21:00 horas

  • México: 18:00 horas

  • Estados Unidos: 19:00 horas

  • España: 01:00 AM (+1)

Aunque la artista no confirmó la plataforma oficial, el lanzamiento podría realizarse en YouTube, espacio donde suele presentar sus estrenos. Luego, el tema suele incorporarse a otras plataformas digitales de música.

El contexto del lanzamiento y su agenda internacional

Cazzu mantiene actividad enfocada en su carrera musical y en su gira por Estados Unidos, a la que suma nuevas fechas ante la demanda del público. En las últimas semanas reduce su presencia en redes y comparte avances puntuales de sus proyectos.

Con “Jujuy estrellado”, la artista vuelve a colocar su identidad argentina en el centro de la escena y genera conversación en redes sociales antes del estreno oficial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hasta Cazzu elogió su canto: cómo Wara Calpanchay lleva las coplas de Jujuy al mundo

Cazzu hizo estallar a Jesús María en la décima noche

Cazzu brilló en la segunda noche del Cosquín 2026

Luck Ra y Cazzu se ofrecen para tocar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Paritarias docentes en Jujuy: el Gobierno modificó un adicional

Lo que se lee ahora
Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres con lluvia?

Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente video
Estudio.

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel