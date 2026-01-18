domingo 18 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de enero de 2026 - 10:56
Música.

Cazzu hizo estallar a Jesús María en la décima noche

La artista jujeña Cazzu combinó raíces folclóricas con trap y pop en una noche multitudinaria que reafirmó la diversidad musical del Festival de Jesús María.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cazzu en Jesús María.

Cazzu en Jesús María.

La décima noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María sumó un capítulo marcado por la variedad de estilos y la respuesta masiva del público. El Anfiteatro José Hernández recibió una grilla que cruzó generaciones y sonidos, con propuestas que recorrieron el folklore tradicional y expresiones urbanas actuales.

Lee además
marta fort atropello a una mujer de 89 anos en palermo
Lesiones.

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo
Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

La presencia de la artista jujeña reforzó la apertura del festival a nuevas expresiones y públicos, en una edición que sostuvo su perfil tradicional sin perder de vista la renovación de su propuesta artística.

Cazzu en Jesús María.

Una grilla que combinó tradición y actualidad

La jornada contó con una fuerte presencia de referentes del folklore argentino. Jorge Rojas desplegó un repertorio que generó cercanía con el público, mientras La Clave Trío y Guitarreros aportaron armonías y canciones que conectaron con la esencia del festival.

Ahyre también formó parte de la programación y ofreció un show que combinó potencia vocal y arreglos modernos dentro del folklore. Cada presentación sostuvo un clima de calidez y acompañamiento constante desde las tribunas del anfiteatro.

El recorrido musical de la noche permitió un tránsito natural entre estilos, con una secuencia que mantuvo el interés del público y reforzó el carácter federal del evento.

El show de Cazzu y la conexión con el público

Cazzu subió al escenario con una puesta que integró sonidos de raíz y ritmos urbanos. El inicio con matices folklóricos funcionó como puente con el espíritu del festival, antes de dar paso a canciones que mezclaron trap, hip hop y pop.

La artista logró una conexión directa con el público, que acompañó cada tramo del show con entusiasmo. Su presentación aportó frescura y consolidó la presencia de nuevas generaciones dentro de un festival históricamente ligado al folklore.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino

Pampita cumple 48 años: de reina estudiantil en Jujuy a ícono nacional

Las fotos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en vacaciones: el romántico posteo

Las más leídas

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución
Atención.

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas
Solidaridad.

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel