Cazzu hizo estallar a Jesús María en la décima noche

La décima noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María sumó un capítulo marcado por la variedad de estilos y la respuesta masiva del público. El Anfiteatro José Hernández recibió una grilla que cruzó generaciones y sonidos, con propuestas que recorrieron el folklore tradicional y expresiones urbanas actuales.
En ese contexto, Cazzu se presentó con un espectáculo que destacó por su identidad artística. La cantante abrió su show con aires folklóricos y luego avanzó hacia el trap, el hip hop y el pop, en un recorrido musical que mantuvo la atención del público y aportó una dinámica distinta a la velada.
La presencia de la artista jujeña reforzó la apertura del festival a nuevas expresiones y públicos, en una edición que sostuvo su perfil tradicional sin perder de vista la renovación de su propuesta artística.
Una grilla que combinó tradición y actualidad
La jornada contó con una fuerte presencia de referentes del folklore argentino. Jorge Rojas desplegó un repertorio que generó cercanía con el público, mientras La Clave Trío y Guitarreros aportaron armonías y canciones que conectaron con la esencia del festival.
Ahyre también formó parte de la programación y ofreció un show que combinó potencia vocal y arreglos modernos dentro del folklore. Cada presentación sostuvo un clima de calidez y acompañamiento constante desde las tribunas del anfiteatro.
El recorrido musical de la noche permitió un tránsito natural entre estilos, con una secuencia que mantuvo el interés del público y reforzó el carácter federal del evento.
El show de Cazzu y la conexión con el público
Cazzu subió al escenario con una puesta que integró sonidos de raíz y ritmos urbanos. El inicio con matices folklóricos funcionó como puente con el espíritu del festival, antes de dar paso a canciones que mezclaron trap, hip hop y pop.
La artista logró una conexión directa con el público, que acompañó cada tramo del show con entusiasmo. Su presentación aportó frescura y consolidó la presencia de nuevas generaciones dentro de un festival históricamente ligado al folklore.
