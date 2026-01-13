Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Los jinetes jujeños que son parte de la Federación Gaucha Jujeña y que representan a nuestra provincia en el Festival de Jesús María de doma y folclore que se está realizando en Córdoba, están teniendo un gran rendimiento en lo individual y en lo colectivo.

Si tomamos en cuenta el puntaje acumulado por delegaciones y jinetes participantes , Jujuy está en la quinta posición y acumuló 76.64 puntos , por detrás de Neuquén, Santa Fe, Uruguay y Brasil que encabeza la lista con un total de 88.64.

Cómo les fue a los jinetes

Son tres los jujeños que están siendo parte del festival de doma y folclore que se hace en Córdoba. Maximiliano Pérez en la categoría Bastos está en el 4° lugar con 32.99 puntos; Matías Morales en la categoría Crina en el 5° lugar con 30.65 puntos y Luciano Cachullani en la categoría Gurupa que ocupa el 21° lugar con 13 puntos.

Esta noche está programado que en la categoría grupa va el Palo 1, Monta 1 de Luciano Cachullani en La Festivalera de Marcelo Martinenco; en la categoría basto con Palo 2, Monta 6 Maximiliano Pérez en La Bataraza de Hugo Gorza y en la categoría clina en el Palo 3, Monta 3 estará Matías Morales en La Tormenta de Sandro Alberto Álvarez.

La delegación de Jujuy en el Festival de Jesús María

La delegación está formada por cinco personas: en la categoría grupa estará Luciano Cachullani; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estará Maximiliano Pérez. Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez. El delegado es Fidel Mendoza.