martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 18:50
Cuarta noche.

Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Luego de realizada la cuarta noche del Festival de Jesús María, los jinetes que representan a Jujuy tienen un gran rendimiento.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Los jinetes jujeños que son parte de la Federación Gaucha Jujeña y que representan a nuestra provincia en el Festival de Jesús María de doma y folclore que se está realizando en Córdoba, están teniendo un gran rendimiento en lo individual y en lo colectivo.

Lee además
La historia del jinete jujeño que se ata el hombro y revoluciona el Festival de Jesús María
Orgullo.

La historia del jinete jujeño que se ata el hombro y revoluciona el Festival de Jesús María
Jinetes jujeñosya están en Córdoba para el Festival de Jesús María
Representantes.

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Si tomamos en cuenta el puntaje acumulado por delegaciones y jinetes participantes, Jujuy está en la quinta posición y acumuló 76.64 puntos, por detrás de Neuquén, Santa Fe, Uruguay y Brasil que encabeza la lista con un total de 88.64.

Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María
Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Cómo les fue a los jinetes

Son tres los jujeños que están siendo parte del festival de doma y folclore que se hace en Córdoba. Maximiliano Pérez en la categoría Bastos está en el 4° lugar con 32.99 puntos; Matías Morales en la categoría Crina en el 5° lugar con 30.65 puntos y Luciano Cachullani en la categoría Gurupa que ocupa el 21° lugar con 13 puntos.

Esta noche está programado que en la categoría grupa va el Palo 1, Monta 1 de Luciano Cachullani en La Festivalera de Marcelo Martinenco; en la categoría basto con Palo 2, Monta 6 Maximiliano Pérez en La Bataraza de Hugo Gorza y en la categoría clina en el Palo 3, Monta 3 estará Matías Morales en La Tormenta de Sandro Alberto Álvarez.

La delegación de Jujuy en el Festival de Jesús María

La delegación está formada por cinco personas: en la categoría grupa estará Luciano Cachullani; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estará Maximiliano Pérez. Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez. El delegado es Fidel Mendoza.

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María
Jinetes juje&ntilde;os brillan en el Festival de Jes&uacute;s Mar&iacute;a

Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La historia del jinete jujeño que se ata el hombro y revoluciona el Festival de Jesús María

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

Lo que se lee ahora
Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Ola mortal en la Costa Atlántica: El mar está embravecido de una forma antinatural video
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Robo millonario en Jujuy (Imagen ilustrativa). video
Inseguridad.

Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel