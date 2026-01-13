Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

Matías Morales tiene 29 años, es jujeño, camionero y jinete en la categoría Crina del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Mientras trabaja trasladando cargas de San Pedro a Buenos Aires, durante enero enfrenta otra rutina: diez días consecutivos arriba del caballo.

Cada enero, los jinetes jujeños generan atención en televisión: aparecen unos segundos, aguantan la monta y, si no caen, hay festejo. Pero el desarrollo técnico de la competencia rara vez se explica.

Morales lo sintetizó así en diálogo con TodoJujuy: “El festival dura diez días y hay que montar todos los días. Es medio complicado, más para mi categoría, que es la Crina. Es la más difícil.”

En Crina, los jinetes tienen solo ocho segundos para montar y prácticamente ningún elemento para sostenerse. “Lo único que tenés para agarrarte es meter la mano en el pelo del caballo y un tiento que va por el pecho. Se ajusta a comodidad, porque si te toca un caballo muy grande te puede abrir la mano o hasta quebrártela”, explicó.

El jurado evalúa varias cuestiones, por un lado el movimiento del caballo, la firmeza de la sujeción, el uso de las piernas y la continuidad. “Importa mucho el caballo. No es lo mismo uno grande que uno chico. También miran las piernas y que no pierdas el enganche”, detalló.

Dolor, entrenamiento y un oficio paralelo del jujeño

Si hay un tema donde coinciden los jinetes es en la demanda física. En Crina, el trabajo muscular está concentrado en el tren inferior. “Las piernas son lo que más duele. Todo lo que es la entrepierna, las pantorrillas. Es todo pierna”, afirmó.

Morales no es deportista de tiempo completo. Su semana se reparte entre el entrenamiento y su oficio principal. “Soy camionero. Trabajo de San Pedro a Buenos Aires. Una vez por semana voy y vuelvo, y cuando es temporada del ingenio Ledesma hacemos dos vueltas”, relató.

El problema es el tiempo. “Lo último que hago es dormir en mi casa. Llego, me bajo del camión y me voy al campo o salgo a correr”, contó entre risas. También entrenó en gimnasio durante un tiempo, aunque hoy lo reemplaza por corrida en subida y caballo.

Diez días, puntos y caballos brasileños

En Jesús María, a diferencia de otros deportes, nadie queda afuera antes de tiempo. Se monta todos los días, más allá del resultado. “Por más que vayas último, tenés que montar igual. Solo no montás si te lesionás y el médico te da certificado”, aclaró.

El sistema es acumulativo, se suman puntos día por día para definir el campeonato. Y hay rivales fuertes. “En mi categoría los más fuertes son los brasileros. Vienen ganando hace dos o tres años seguidos”, reconoció. También destacó competidores de Mendoza, Santa Fe y Uruguay.