Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

El Campeonato Internacional de Jineteada que se hace en Córdoba dio inicio este viernes en el marco del 60° Festival de Jesús María de Doma y Folklore. Una delegación de jinetes jujeños pertenecientes a la Federación Gaucha Jujeña está representando a la provincia.

Tras la lluvia del jueves que obligó a suspender la primera jornada, con un campo preparado que soportó el temporal con más de 110 mm de agua caída, se desarrolló la primera jornada de montas con el protagonismo de un jujeño.

En la categoría Crina Limpia, los jinetes demostraron su destreza, levantando las primeras grandes ovaciones de un Anfiteatro cordobés que estuvo colmado. El jujeño Matías Morales fue segundo con 11.66, apenas por debajo del líder que fue el brasileño Alex Da Silva con 12.00.

Los otros jujeños presentes fueron Maximiliano Javier Pérez en la categoría Bastos con Encimera que cerró la jornada en el puesto 13, y Luciano Cachullani en la categoría Gurupa Sureña, que finalizó decimoséptimo.

La delegación de Jujuy en el Festival de Jesús María La delegación está formada por cinco personas: en la categoría grupa estará Luciano Cachullani; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estará Maximiliano Pérez. Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez. El delegado es Fidel Mendoza. Estas fueron las mejores montas por categoría Crina Limpia Alex Da Silva Pereyra (Brasil): 12.00

Matías Morales (Jujuy): 11.66

Facundo Gauna (Chaco): 11.00

Mauro Fazi (Córdoba): 10.66

Ulises Daporta (Entre Ríos): 10.33 Bastos con Encimera Benjamín Costa (San Juan): 13.00

Emiliano Molina (Neuquén): 12.33

Ramón Córdoba (Paraguay): 11.99

Alejandro Cruz Ramos (La Pampa): 11.00

Gustavo Silva Romero (Brasil): 9.66 Gurupa Sureña Joaquín Zabala (La Rioja): 13.00

Hugo Gallegos (Entre Ríos): 12.00

Aron Tort (Capital Federal): 11.33

Dante Bonetto (San Luis): 11.00

