sábado 10 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de enero de 2026 - 11:05
Córdoba.

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Comenzó la competencia de jineteada en el Festival de Jesús María en Córdoba con varios jinetes jujeños como protagonistas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

El Campeonato Internacional de Jineteada que se hace en Córdoba dio inicio este viernes en el marco del 60° Festival de Jesús María de Doma y Folklore. Una delegación de jinetes jujeños pertenecientes a la Federación Gaucha Jujeña está representando a la provincia.

Lee además
Jinetes jujeñosya están en Córdoba para el Festival de Jesús María
Representantes.

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María
Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Operativos.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma de la semana

Tras la lluvia del jueves que obligó a suspender la primera jornada, con un campo preparado que soportó el temporal con más de 110 mm de agua caída, se desarrolló la primera jornada de montas con el protagonismo de un jujeño.

En la categoría Crina Limpia, los jinetes demostraron su destreza, levantando las primeras grandes ovaciones de un Anfiteatro cordobés que estuvo colmado. El jujeño Matías Morales fue segundo con 11.66, apenas por debajo del líder que fue el brasileño Alex Da Silva con 12.00.

Los otros jujeños presentes fueron Maximiliano Javier Pérez en la categoría Bastos con Encimera que cerró la jornada en el puesto 13, y Luciano Cachullani en la categoría Gurupa Sureña, que finalizó decimoséptimo.

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María
Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

La delegación de Jujuy en el Festival de Jesús María

La delegación está formada por cinco personas: en la categoría grupa estará Luciano Cachullani; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estará Maximiliano Pérez. Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez. El delegado es Fidel Mendoza.

Estas fueron las mejores montas por categoría

Crina Limpia

  • Alex Da Silva Pereyra (Brasil): 12.00
  • Matías Morales (Jujuy): 11.66
  • Facundo Gauna (Chaco): 11.00
  • Mauro Fazi (Córdoba): 10.66
  • Ulises Daporta (Entre Ríos): 10.33

Bastos con Encimera

  • Benjamín Costa (San Juan): 13.00
  • Emiliano Molina (Neuquén): 12.33
  • Ramón Córdoba (Paraguay): 11.99
  • Alejandro Cruz Ramos (La Pampa): 11.00
  • Gustavo Silva Romero (Brasil): 9.66

Gurupa Sureña

  • Joaquín Zabala (La Rioja): 13.00
  • Hugo Gallegos (Entre Ríos): 12.00
  • Aron Tort (Capital Federal): 11.33
  • Dante Bonetto (San Luis): 11.00
  • Néstor Ojeda (Corrientes): 10.00

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María
Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma de la semana

Abejas en verano en Jujuy: qué es un enjambre, por qué aparece y por qué no hay que espantarlas

Inseguridad en El Chingo: vecinos denuncian robos reiterados y ausencia policial

¡Atención carnavaleros! Cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Lo que se lee ahora
Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Operativos.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma de la semana

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy
Clima.

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy

Mercado 6 de Agosto.
Atención.

Cierran el Mercado 6 de Agosto parte del fin de semana: los detalles

Simularon uncontrol y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)
Inseguridad.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo video
Noa.

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel