Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

El delegado es Fidel Mendoza. Todos son representantes de la Federación Gaucha Jujeña que recibieron la indumentaria para ser parte del evento que reúne a decenas de jinetes de todo el país en una competencia que atrae multitudes.
Postergaron el inicio del Festival de Jesús María
La Comisión Organizadora del Festival de Doma y Folklore decidió suspender la primera noche prevista para este jueves por la 60° edición, a raíz de la intensa lluvia que cayó desde las 4 de la mañana en esa zona de Córdoba.
El Desfile Unión de los Pueblos y el tradicional acto con abanderados se realizará el viernes 9. Está previsto que el desfile comience a las 15:30 en los puntos ya establecidos y llegue al Anfiteatro José Hernández a las 17:30.
El acto iniciará a las 21 dentro del campo de la doma y contará con la participación de Destino San Javier, que iba a presentarse en la primera noche. El resto de los artistas que iban a subirse al escenario Martín Fierro no serán reprogramados y tampoco las demás actividades.