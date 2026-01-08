Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

La delegación de jinetes jujeños que representará a la provincia partió a Córdoba y arribó en las últimas horas para participar en una nueva edición del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María .

La delegación está formada por cinco personas: en la categoría grupa estará Luciano Cachullani ; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estará Maximiliano Pérez . Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez .

El delegado es Fidel Mendoza . Todos son representantes de la Federación Gaucha Jujeña que recibieron la indumentaria para ser parte del evento que reúne a decenas de jinetes de todo el país en una competencia que atrae multitudes.

La Comisión Organizadora del Festival de Doma y Folklore decidió suspender la primera noche prevista para este jueves por la 60° edición, a raíz de la intensa lluvia que cayó desde las 4 de la mañana en esa zona de Córdoba.

El Desfile Unión de los Pueblos y el tradicional acto con abanderados se realizará el viernes 9. Está previsto que el desfile comience a las 15:30 en los puntos ya establecidos y llegue al Anfiteatro José Hernández a las 17:30.

El acto iniciará a las 21 dentro del campo de la doma y contará con la participación de Destino San Javier, que iba a presentarse en la primera noche. El resto de los artistas que iban a subirse al escenario Martín Fierro no serán reprogramados y tampoco las demás actividades.