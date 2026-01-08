jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 21:26
Representantes.

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

La delegación de jinetes de Jujuy ya está en Córdoba para representar a la provincia en el Festival de Jesús María.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jinetes jujeñosya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Lee además
Festival de Jesús María
¡Felicidades!

Jujuy vuelve al Festival de Jesús María y presentará cinco jinetes en competencia
La historia del jinete jujeño que se ata el hombro y revoluciona el Festival de Jesús María
Orgullo.

La historia del jinete jujeño que se ata el hombro y revoluciona el Festival de Jesús María

El delegado es Fidel Mendoza. Todos son representantes de la Federación Gaucha Jujeña que recibieron la indumentaria para ser parte del evento que reúne a decenas de jinetes de todo el país en una competencia que atrae multitudes.

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María
Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Postergaron el inicio del Festival de Jesús María

La Comisión Organizadora del Festival de Doma y Folklore decidió suspender la primera noche prevista para este jueves por la 60° edición, a raíz de la intensa lluvia que cayó desde las 4 de la mañana en esa zona de Córdoba.

El Desfile Unión de los Pueblos y el tradicional acto con abanderados se realizará el viernes 9. Está previsto que el desfile comience a las 15:30 en los puntos ya establecidos y llegue al Anfiteatro José Hernández a las 17:30.

Festival de Jesús María (Archivo)
Festival de Jesús María (Archivo)

Festival de Jesús María (Archivo)

El acto iniciará a las 21 dentro del campo de la doma y contará con la participación de Destino San Javier, que iba a presentarse en la primera noche. El resto de los artistas que iban a subirse al escenario Martín Fierro no serán reprogramados y tampoco las demás actividades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy vuelve al Festival de Jesús María y presentará cinco jinetes en competencia

La historia del jinete jujeño que se ata el hombro y revoluciona el Festival de Jesús María

El jinete jujeño Luciano Cachullani logró treparse al podio en Jesús María

Lentes truchos en Jujuy: cómo afectan a los ojos y por qué la prevención es más barata

Qué hacer ante la presencia de abejas o avispas en casa

Lo que se lee ahora
PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Hospital Snopek: te colocan un inyectable y te mandan a la casa video
Salud.

Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa"

PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños video
Solidaridad.

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel