viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 11:22
Atención.

Cuándo caen los feriados de marzo 2026 en Argentina

El calendario nacional incluye un feriado inamovible y un día no laborable con fines turísticos en marzo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval

Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval

El próximo fin de semana largo, será especial ya que se juntan los días de Semana Santa 2026 con el feriado de Malvinas.
Semana Santa 2026: cuándo cae y qué días serán feriado en Argentina
Acordaron un aumento del 35% en el precio del tabaco video
Acordaron un aumento del 35% en el precio del tabaco

Además, el Gobierno nacional sumó una jornada no laborable con fines turísticos para completar un fin de semana largo. Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de la política de feriados nacionales y días no laborables de 2026.

En el esquema de asuetos de marzo, tanto los feriados como los días no laborables atraen atención porque se combinan con fines de semana y fomentan la actividad turística interna.

Feriado central: martes 24 de marzo

El mes contará con un feriado nacional inamovible el martes 24 de marzo, día en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta fecha recuerda el golpe de Estado de 1976 y constituye un asueto para toda la población argentina.

Por su ubicación en el calendario, la jornada cae entre semana, lo que genera interés por la posibilidad de descanso extendido. En años anteriores, feriados de este tipo suelen potenciar viajes cortos o reuniones familiares.

Este feriado forma parte del listado oficial de días no laborables y días festivos nacionales publicado por la Casa Rosada, que establece todos los descansos para 2026.

Día no laborable y fin de semana largo

Además del feriado oficial, el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Poder Ejecutivo. Esta designación permite que muchas personas disfruten de un fin de semana largo, aunque la jornada no obligue a otorgar descanso en todos los lugares de trabajo.

La norma que rige los feriados en Argentina faculta al Ejecutivo a establecer días no laborables para promover el turismo interno y distribuir descansos a lo largo del año.

De esta forma, quienes no estén obligados a trabajar pueden planificar una pausa desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive, aunque la adhesión al día no laborable del lunes depende de cada empleador.

