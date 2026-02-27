De qué se tratan la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil: claves para entenderlas

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves desde las 11 para cerrar el período de extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. En el recinto se pondrán en juego dos proyectos clave para el oficialismo: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Uno por uno. Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: banco de horas, vacaciones e indemnizaciones

La jornada se anticipa extensa y cargada de tensión política, ya que ambas iniciativas forman parte del paquete de reformas que impulsa el Gobierno libertario y que ya atravesaron intensos debates en ambas cámaras.

Uno de los proyectos centrales es el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa establece, además, una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.

Para infracciones con condenas menores a los 10 años, el texto prevé penas alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricción para concurrir a determinados lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.

El proyecto también pone el foco en la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantice el acceso a la educación, atención médica y tratamientos por adicciones. Se establece que el personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos mayores de edad.

Además, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima. La norma incorpora, a su vez, un reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, asegurando su participación, asistencia jurídica y acompañamiento psicológico.

Durante el tratamiento en comisión, el senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) señaló que la legislación vigente data de 1980 y remarcó la necesidad de contar con una norma acorde a los estándares constitucionales actuales.

Reforma laboral: el debate final por el artículo 44

La reforma laboral será el último tema a tratar. El proyecto volvió al Senado en segunda revisión, por lo que la Cámara Alta deberá aceptar la modificación realizada por la Cámara de Diputados o insistir con el texto aprobado el 12 de febrero.

En aquella votación, el Senado dio media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra, sobre 72 presentes. Entre los cambios introducidos entonces, se eliminó el artículo vinculado al alivio en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, se mantuvo el 6% destinado a obras sociales y se realizaron ajustes en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado a indemnizaciones.

También se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó cuestionamientos por la forma en que fue incorporada al temario.

Qué modificó Diputados

La principal modificación introducida por Diputados fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos y porcentajes de las licencias médicas pagas por enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.

El texto original establecía que el trabajador cobraría el 50% del salario básico si la afección era consecuencia de una actividad voluntaria —como practicar un deporte— y el 75% si no lo era, con plazos de tres o seis meses según tuviera personas a cargo.

Al suprimirse ese artículo, se mantiene el esquema actual de licencias con el 100% del salario. Si el Senado rechazara el cambio e insistiera con su versión previa, el artículo 44 volvería a incorporarse, aunque ese escenario no aparece como el más probable.

Con esta sesión, el oficialismo buscará cerrar el período extraordinario con la sanción definitiva de dos leyes consideradas estratégicas para su programa de gobierno.