viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 09:31
Capital.

Gremios jujeños convocan a una jornada de protesta contra la Reforma Laboral esta tarde

Esta tarde a partir de las 16hs, gremios jujeños realizarán una convocatoria en Av. 19 de Abril y Lavalle para marchar contra la Reforma Laboral.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Gremios jujeños convocan a una jornada de protesta contra la Reforma Laboral esta tarde - Imagen de archivo

Gremios jujeños convocan a una jornada de protesta contra la Reforma Laboral esta tarde - Imagen de archivo 

Convocatoria de los gremios jujeños
Convocatoria de los gremios jujeños

Convocatoria de los gremios jujeños

Qué gremios se suman a la convocatoria y a qué hora será

La misma está prevista para las 16hs y el punto de encuentro será Av. 19 de Abril y Lavalle, en el centro de nuestra ciudad.

Hasta el momento, los gremios que confirmaron su participación son: CEDEMS, APUAP, ADIUJNU, Intergremial y SEOM. Además, también confirmaron a TodoJujuy que se adherirán otras organizaciones de la economía popular.

Convocatoria de los gremios jujeños
Convocatoria de los gremios jujeños

Convocatoria de los gremios jujeños

Sesión clave en el Senado

El Senado cerrará el período de sesiones extraordinarias con un debate decisivo: la sanción definitiva de la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil que contemplan la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El oficialismo llega con el antecedente de la votación del 12 de febrero, cuando la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor y 30 en contra, y busca ahora convertir en ley la versión modificada por Diputados.

Apoyos, rechazos y reconfiguración política

La Libertad Avanza apuesta a sostener los acuerdos parlamentarios alcanzados con el acompañamiento del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En la vereda opuesta, el peronismo anticipó un rechazo unificado, pese a la reciente ruptura interna que derivó en la conformación del bloque Convicción Federal, encabezado por la jujeña Carolina Moisés, quien se apartó del espacio que conduce José Mayans.

La Cámara Alta actúa como revisora en segunda instancia, por lo que solo podrá aprobar la iniciativa tal como llegó de Diputados o insistir con la redacción original.

El punto más controvertido

Uno de los ejes centrales del debate es la eliminación del artículo 44, que había generado fuertes discusiones. La modificación realizada en Diputados establece que los empleados con enfermedades no vinculadas al ámbito laboral seguirán percibiendo el 100% de sus haberes. Este punto será determinante en la postura de varios senadores al momento de votar.

Desde el oficialismo, la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero defendió la iniciativa al señalar que “hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”.

En contraste, la senadora Cristina López, del bloque Justicialista, adelantó su rechazo y cuestionó el rumbo del proyecto al considerar que “no contempla la vida real de quienes viven de su salario” y advirtió sobre un posible retroceso en derechos laborales conquistados.

Movilizaciones y clima en la calle

Mientras el debate se traslada al recinto, también tendrá su correlato en la calle. La CGT anticipó que no se movilizará al Congreso durante la sesión, aunque la próxima semana recurrirá a la Justicia para solicitar que la norma sea declarada inconstitucional.

En cambio, sectores del sindicalismo más combativo, encabezados por ATE y con el acompañamiento de La Cámpora, confirmaron una movilización frente al Congreso en rechazo a la reforma, en una jornada que se anticipa de alta tensión política y social.

