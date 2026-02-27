En Jujuy ya se realizaron cuatro trasplantes de órganos en 2026

Día del trasplante de órganos

Aunque la fecha no figura en el calendario del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), desde Jujuy se trabaja en materia de trasplante de órganos de pacientes en lista de espera.

En ese marco, el doctor Luis Luna, referente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy), destacó los avances logrados a nivel local. “Actualmente la provincia tiene 4 trasplantes hechos. Desde que se inauguró el centro de trasplantes en forma exitosa, los pacientes andan bien”, señaló.

Un proceso que necesita de una atención especial El especialista explicó que el desarrollo de esta práctica requiere un proceso progresivo. “Y bueno, como siempre decimos, esto es lento, es decir, cuando uno comienza con el tema del trasplante, no es que se aplique de manera inmediata, hay una actividad que se tiene que cumplir, como es el control de los pacientes que ya se trasplantaron, que eso hace el centro respectivo”, afirmó.

En ese sentido, precisó que no solo se realiza el seguimiento de quienes fueron intervenidos en Jujuy, sino también de comprovincianos que accedieron a una cirugía en otros puntos del país. “El año pasado se trasplantaron 68 pacientes jujeños en distintos centros del país. Y eso la mayoría ya se controla acá, no solamente de riñón, sino también de hígado y algunos que tenemos de corazón”, detalló.

Trasplantes gratuitos Trasplantes de órganos Buscan afianzar la tarea que se realiza Además, indicó que se efectúan evaluaciones periódicas tanto a personas ya intervenidas como a quienes están en proceso de ingresar a la lista de espera, un grupo que —según remarcó— representa “números considerables”. Luna explicó que cada vez que se concreta un operativo de donación, se activa todo el sistema de procuración y ablación, junto con el equipo del centro correspondiente. Actualmente, los cuatro procedimientos realizados en la provincia corresponden a pacientes de la capital jujeña y fueron de riñón. Respecto a las perspectivas, sostuvo que la actividad continuará creciendo. “Se está trabajando bien y se espera aumentar el número que por ahora son cuatro”, expresó, y agregó que el incremento dependerá tanto de la disponibilidad de órganos como de la evolución de quienes integran la lista de espera y requieren una atención más específica según las características y compatibilidad necesarias.

