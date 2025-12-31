Jujuy superó el récord de donación de órganos en comparación con 2024

Donación de órganos

En las últimas horas se realizaron dos nuevos operativos de ablación en los hospitales Pablo Soria y San Roque de San Salvador de Jujuy. Con estos procedimientos, la provincia logró superar el récord de donación de órganos en comparación con el 2024.

De este modo, con un total de 81 procedimientos en 2025 efectuados, tanto en el sector público como en el ámbito privado, la provincia supera su registro de 2024 cuando se concretaron 80 procesos de ablación.

Cada uno de los operativos de procuración de órganos y tejidos abre numerosas posibilidades de recuperación para las personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y se encuentran en lista de espera para un trasplante tanto en Jujuy como a nivel nacional.

Hospital San Roque ¿Es obligatorio donar órganos en Argentina? En Argentina rige el sistema de "consentimiento presunto" establecido por la Ley 27.447, conocida como Ley Justina. Esto significa que toda persona mayor de 18 años se considera donante potencial al fallecer, salvo que haya registrado expresamente su oposición en el Registro Nacional de No Donantes del INCUCAI.

Impacto de la Ley Justina Desde su implementación en 2018, la normativa triplicó la tasa de trasplantes por millón de habitantes y reducido las listas de espera, posicionando a Argentina como referente en América Latina en 2025. El sistema centralizado de la Autoridad de Ablación e Implante (AAI) garantiza trazabilidad y confidencialidad en todo el proceso. Donación de órganos La donación de órganos salva vidas. Qué órganos y tejidos cubre la Ley 27.447 La Ley 27.447, conocida como Ley Justina, incluye trasplantes de corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, pulmón y bloque corazón-pulmón, tanto de donantes fallecidos como vivos (con límites como riñón o córnea). Abarca médula ósea (células progenitoras hematopoyéticas), huesos, piel, córneas, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, placenta (amnios), membrana amniótica, tejidos osteoarticulares, musculoesqueléticos y del sistema nervioso periférico. Excluye sangre para transfusiones, células germinativas para reproducción asistida y células para investigación básica, reguladas por normativas específicas.

