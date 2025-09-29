Día Mundial del Corazón: dos jujeños esperan un trasplante

Este lunes 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón , día que busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar el corazón, su prevención, control y tratamiento. En Jujuy dos personas esperan un trasplante.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo . Un informe de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) de 2020, indica que causan 1 de cada 3 muertes en nuestro país.

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en nuestra provincia hay dos personas que esperan un trasplante .

La conmovedora historia de Tobías

Uno de ellos es Tobías Rodríguez, un adolescente jujeño de 14 años. En el 2023 sufrió un ACV producto de una trombosis. Necesitó tres intervenciones de urgencia en el corazón y en la cabeza en el Hospital Materno Infantil.

Los médicos descubrieron que Tobías padecía una cardiopatía congénita, diagnóstico que ratificó que el corazón del joven no podía seguir funcionando correctamente y que la única alternativa era un trasplante lo más rápido posible.

¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?

Se trata de patologías que afectan al corazón y a todas las arterias de nuestro organismo. La principal causa de estas enfermedades es la arteriosclerosis, es decir, el depósito de placas de colesterol en el interior de las paredes de las arterias que provoca su obstrucción y compromete la llegada de la sangre a órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones.

La enfermedad arterial aterosclerótica es la principal causa de:

Infarto Agudo de Miocardio (IAM), máxima expresión de las enfermedades cardiovasculares es la obstrucción de una de las arterias coronarias que limita el flujo al músculo del corazón y eventualmente produce la muerte celular o necrosis.

Accidente Cerebrovascular (ACV) compromete el flujo sanguíneo cerebral con potencial discapacidad, deterioro cognitivo y demencia.

Aneurisma, dilatación anormal y progresiva de una arteria.

Isquemia, interrupción del aporte de oxígeno del tejido comprometido.

Factores de riesgo en el Día Mundial del Corazón

Las enfermedades cardiovasculares se producen con mayor prevalencia en personas con factores considerados de riesgo, es decir:

Hipertensión arterial o presión arterial elevada (afecta a 4 de cada 10 adultos)

Niveles elevados de colesterol en la sangre

Tabaquismo

Diabetes

Sobrepeso y obesidad

Estilo de vida sedentario

Estrés crónico

Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura antes de los 45 años en el caso de varones o antes de los 55 años en mujeres

Edad, a mayor edad mayor riesgo

En el caso de mujeres, menopausia precoz, hipertensión o diabetes gestacional, preeclampsia y síndrome de ovario poliquístico

Factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la disfunción renal moderada pueden transcurrir durante largo tiempo sin síntomas manifiestos y evidenciarse a través de cuadros agudos y graves como el infarto o el ACV.

¿Qué síntomas provocan las enfermedades cardiovasculares?

Dolor fuerte en el centro del pecho pudiendo irradiarse a uno o ambos brazos, la espalda mandíbula o cuello

Dolor de estómago

Fatiga

Falta de aire

Pérdida súbita de fuerza o de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, dificultades para hablar o entender lo que otras personas están diciendo (cuando el compromiso afecta al cerebro)

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se debe realizar la consulta de inmediato al servicio de Guardia de los hospitales o al sistema de emergencias.

Factores protectores

Para prevenir y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares se recomienda: