Sólo durante agosto se recolectaron 20 mil kilos de alimentos en Jujuy

Cada 29 de septiembre se recuerda el Día Mundial de Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, en este marco, dialogamos con el presidente del Banco de Alimentos de Jujuy para saber cómo viene trabajando.

Jorge Guanuco es el referente de la institución en nuestra provincia y en diálogo con Arriba Jujuy contó que en la provincia hay más de 50 instituciones que se ocupan de recuperar alimentos y darles otra utilidad.

“Actualmente tenemos grandes donantes, aliados, supermercados y bancos que nos ayudan y colaboran para que podamos seguir llevando a cabo esta tarea vinculada con la recuperación de alimentos”, explicó Guanuco.

Cuáles son los números en Jujuy

El titular del Banco de Alimentos en la provincia indicó que, en el último informe de agosto, “el organismo rescató más de 20 mil kilos de alimentos, es decir, es lo que recuperamos sólo en un mes”.

“Siempre solicitamos a todos nuestros colaboradores que nos ayuden a incluir más aliados para que se sumen. Nosotros somos una institución de mucha seriedad, nosotros distribuimos a más de 6 mil beneficiarios”, remarcó Guanuco.

En cuanto a la cantidad de comida que se recaudó desde que comenzó el año en Jujuy, el titular del Banco de Alimentos dijo: “En lo que va del 2025, hemos recuperado 100 mil kilos de alimento aproximadamente”.

¿Resulta suficiente esta cantidad de alimentos?

Sobre este tema, Jorge Guanuco, indicó que “alcanza poco, hay que darle con mucha fuerza a este tipo de acciones. Hoy estamos mucho más aliados con la red a nivel nacional, y venimos trabajando sobre el tema”.

Finalmente, el entrevistado adelantó que, más allá de hacer todos los días un control de stock, clasificación de los alimentos y visitar a los merenderos, están trabajando para ver si pueden implementar un proyecto en donde pesen y midan a los chicos que reciben los alimentos por parte del banco.