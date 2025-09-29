lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 09:29
Datos.

Sólo durante agosto se recolectaron 20 mil kilos de alimentos en Jujuy

Los datos fueron proporcionados por el Banco de Alimentos de Jujuy que viene trabajando en este tema desde hace varios años. Buscan reforzar las campañas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Sólo durante agosto se recolectaron 20 mil kilos de alimentos en Jujuy

Sólo durante agosto se recolectaron 20 mil kilos de alimentos en Jujuy

Cada 29 de septiembre se recuerda el Día Mundial de Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, en este marco, dialogamos con el presidente del Banco de Alimentos de Jujuy para saber cómo viene trabajando.

Lee además
Inflación en alimentos.
INDEC.

Cuáles fueron los alimentos y bebidas que más aumentaron en julio en Argentina
Inflación en Jujuy.
Inflación.

Cuáles son los alimentos que más subieron en julio en Jujuy

Jorge Guanuco es el referente de la institución en nuestra provincia y en diálogo con Arriba Jujuy contó que en la provincia hay más de 50 instituciones que se ocupan de recuperar alimentos y darles otra utilidad.

“Actualmente tenemos grandes donantes, aliados, supermercados y bancos que nos ayudan y colaboran para que podamos seguir llevando a cabo esta tarea vinculada con la recuperación de alimentos”, explicó Guanuco.

Banco de Alimentos

Cuáles son los números en Jujuy

El titular del Banco de Alimentos en la provincia indicó que, en el último informe de agosto, “el organismo rescató más de 20 mil kilos de alimentos, es decir, es lo que recuperamos sólo en un mes”.

“Siempre solicitamos a todos nuestros colaboradores que nos ayuden a incluir más aliados para que se sumen. Nosotros somos una institución de mucha seriedad, nosotros distribuimos a más de 6 mil beneficiarios”, remarcó Guanuco.

En cuanto a la cantidad de comida que se recaudó desde que comenzó el año en Jujuy, el titular del Banco de Alimentos dijo: “En lo que va del 2025, hemos recuperado 100 mil kilos de alimento aproximadamente”.

¿Resulta suficiente esta cantidad de alimentos?

Sobre este tema, Jorge Guanuco, indicó que “alcanza poco, hay que darle con mucha fuerza a este tipo de acciones. Hoy estamos mucho más aliados con la red a nivel nacional, y venimos trabajando sobre el tema”.

Finalmente, el entrevistado adelantó que, más allá de hacer todos los días un control de stock, clasificación de los alimentos y visitar a los merenderos, están trabajando para ver si pueden implementar un proyecto en donde pesen y midan a los chicos que reciben los alimentos por parte del banco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuáles fueron los alimentos y bebidas que más aumentaron en julio en Argentina

Cuáles son los alimentos que más subieron en julio en Jujuy

Qué alimentos y bebidas subieron más en agosto en Argentina

Cuáles son los alimentos que más subieron y bajaron su precio en agosto en Jujuy

Cómo será la inscripción para el ingreso a primer año 2026 en escuelas normales

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía
Agua.

Terminaron los trabajos en el acueducto y prevén que esta noche regrese el servicio

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel