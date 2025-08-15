viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 07:02
Inflación.

Cuáles son los alimentos que más subieron en julio en Jujuy

En julio, la inflación en Jujuy fue del 1,4% y el rubro alimenticio subió 1,3%. De julio del 2024 al mismo mes de este año, los precios se incrementaron un 35,6%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Lee además
Inflación en Argentina.
Datos.

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses
Inflación.
Datos.

La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

En el rubro Alimentación y bebidas, que representa más de la mitad de la canasta, el mayor salto se registró en el yogurt con frutas, con un aumento del 11,9% respecto a junio. Le siguieron el pan mignon (+5,9%), los bizcochos (+5,5%) y la naranja (+5,0%).

También se destacaron las subas de la leche en polvo (+3,9%), las gaseosas de 1,5 litros (+3,3%), el tomate al natural en lata (+3,1%), la harina de maíz (+3,0%), el dulce de leche (+2,7%) y el pollo (+2,7%).

Según el informe oficial, estos incrementos se dieron en un contexto donde el rubro alimenticio en su conjunto aumentó un 1,3% mensual y acumula una variación interanual del 31,3%, por debajo del nivel general que se ubicó en 35,6%.

La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires ascendió a 2,5% en julio.
Inflaci&oacute;n en Jujuy: los alimentos que m&aacute;s subieron.

Inflación en Jujuy: los alimentos que más subieron.

La inflación en Jujuy registró en julio de 2025 un aumento del 1,4% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 35,6%, mientras que en lo que va del año acumula un 17,1%.

Entre las divisiones que más subieron en el mes se destacan Enseñanza (+2,3%), Transporte y comunicaciones (+2,0%) y Vivienda, combustible y electricidad (+1,9%). En tanto, Alimentación y bebidas, que representa más de la mitad de la canasta, tuvo un incremento del 1,3%, con alzas en productos como pan mingón (+5,9%), yogurt con frutas (+11,9%) y dulce de leche (+2,7%).

En el desglose interanual, Enseñanza lideró las subas con un 77,4%, seguida por Otros gastos (+57,1%) y Vivienda, combustible y electricidad (+47,9%).

La inflación jujeña se ubicó por debajo del promedio nacional (+1,9%) y del NOA (+1,7%) para el mismo período.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

Hoy es día no laborable: quiénes no trabajan y cómo funcionarán los servicios en Jujuy

Ley de Salud Mental: la familia de Sosa no pudo internarlo pese a su adicción

Paritarias: gremios docentes aceptan la propuesta salarial bajo protesta

Lo que se lee ahora
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Causa.

Se suspendió la reunión entre el presunto asesino serial de Jujuy y el fiscal Guillermo Beller

Por  Victoria Marín

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel