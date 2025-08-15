Cuáles son los alimentos que más subieron en julio en Jujuy

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) difundió el listado de los productos que más aumentaron durante julio de 2025 en Jujuy, en el marco de una inflación del 1,4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Datos. La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

Datos. La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

En el rubro Alimentación y bebidas , que representa más de la mitad de la canasta, el mayor salto se registró en el yogurt con frutas , con un aumento del 11,9% respecto a junio. Le siguieron el pan mignon (+5,9%), los bizcochos (+5,5%) y la naranja (+5,0%).

También se destacaron las subas de la leche en polvo (+3,9%), las gaseosas de 1,5 litros (+3,3%), el tomate al natural en lata (+3,1%), la harina de maíz (+3,0%), el dulce de leche (+2,7%) y el pollo (+2,7%).

Según el informe oficial, estos incrementos se dieron en un contexto donde el rubro alimenticio en su conjunto aumentó un 1,3% mensual y acumula una variación interanual del 31,3% , por debajo del nivel general que se ubicó en 35,6%.

La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires ascendió a 2,5% en julio. Inflación en Jujuy: los alimentos que más subieron.

La inflación en Jujuy registró en julio de 2025 un aumento del 1,4% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 35,6%, mientras que en lo que va del año acumula un 17,1%.

Entre las divisiones que más subieron en el mes se destacan Enseñanza (+2,3%), Transporte y comunicaciones (+2,0%) y Vivienda, combustible y electricidad (+1,9%). En tanto, Alimentación y bebidas, que representa más de la mitad de la canasta, tuvo un incremento del 1,3%, con alzas en productos como pan mingón (+5,9%), yogurt con frutas (+11,9%) y dulce de leche (+2,7%).

En el desglose interanual, Enseñanza lideró las subas con un 77,4%, seguida por Otros gastos (+57,1%) y Vivienda, combustible y electricidad (+47,9%).

La inflación jujeña se ubicó por debajo del promedio nacional (+1,9%) y del NOA (+1,7%) para el mismo período.