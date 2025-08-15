Hoy es día no laborable: quiénes no trabajan y cómo funcionarán los servicios en Jujuy

Por el feriado nacional en conmemoración al “Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín” que será el domingo 17 de agosto , el Ejecutivo decidió que el viernes 15 de agosto sea considerado un día no laborable.

Esto significa que cada empleador tiene la facultad de permitir o no que sus empleados tomen ese día libre. Por esa razón, serán pocas las personas que realmente puedan disfrutar de un fin de semana extendido, entre ellos, los empleados de la administración pública.

Tal es así que el Decreto 1027/2024, publicado en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial, establece que los únicos 3 días no laborables en el año serán:

Cómo se trabaja en un día no laborable

Al ser un "día no laborable con fines turísticos", la normativa no lo incluye dentro de la lista de feriados a nivel nacional. De esta manera, los trabajadores podrían llegar a prestar sus servicios durante la jornada, aunque esto dependerá pura y exclusivamente de la determinación de sus empleadores.

"En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación", señala la Ley de Contrato de Trabajo.

Cómo funcionarán los servicios municipales

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa) Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el 15 de agosto (Foto ilustrativa)

Desde la Dirección de Higiene Urbana informaron que los servicios de recolección de residuos que depende del Municipio, tanto la domiciliaria como los servicios especiales, será normal, mientras que la limpieza/barrido funcionará de manera reducida.

La empresa Limsa S.A. informó que la recolección de residuos domiciliaria, comercial, la recolección patógeno, el barrido en el micro centro y terminal, barrido manual, el mecánico y la recolección de malezas/ escombros funcionarán de manera normal.

El transporte urbano prestará servicios con unidades reducidas, mientras los taxis funcionarán con tarifa 2. En el caso de los ascensores urbanos, funcionarán de 8 a 20 horas. En relación al estacionamiento tarifado, no se cobrará este viernes.

Desde la Dirección de Cementerios comunicaron que los horarios de atención durante todo el fin de semana, en las oficinas administrativas, será de 8 a 13 horas, y para visitas al campo santo de 8 a 18 horas. Los mercados municipales atenderán medio día.