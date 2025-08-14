El Gobierno anunció una millonaria inversión en obras hídricas en Jujuy

El Gobierno entregó vehículos y maquinaria a Agua Potable de Jujuy S.E. , en el marco del anuncio de un millonario plan de obras por la Emergencia Hídrica , que incluye trabajos y mejoras en casi todas las ciudades de la provincia, que mejorará el servicio al usuario.

Tras la entrega del equipamiento, el gobernador Carlos Sadir aseguró que “vamos a seguir trabajando con más de 70 obras en distintos puntos de la provincia , muchas de agua y otras de cloaca, porque es un servicio imprescindible para nuestra ciudadanía”.

Destacó que las obras demandarán una inversión de más de 12 mil millones de pesos . “Bien lo vale este trabajo en toda la provincia que va a ser realizado por Agua Potable. El desafío es enorme”, dijo el mandatario provincial.

“Tenemos obras en casi toda la provincia , como culminar cloacas en Susques, en Olaroz, obras en El Carmen, en la zona de El Tipal, en San Antonio, y también vamos a avanzar con una planta de agua en La Urbana, en San Pedro”.

Agregó que también se trabajará en obras que beneficiarán a Tilcara y Maimará. “Vamos a continuar en Libertador con una obra importante que se venía realizando con EDENOSA, que es de Nación, que lamentablemente ha quedado parada ya que Nación no la va a seguir, así que la va a hacer la provincia”, dijo

“Es un proyecto bastante largo, porque son kilómetros de cañería y en otros casos son lagunas de sedimentación, obras de cloaca, en otros casos hay que instalar zonas de bombeo para las cloacas. La verdad que va a llevar bastante tiempo, porque significan obras de gran envergadura”.

Sobre las obras en San Salvador de Jujuy, Sadir dijo que “hay previsto toda una obra nueva para que tenga mejor servicio de agua a toda la zona de Alto Comedero, toda la zona sur. Son obras muy importantes y este equipamiento que compramos, más lo que ya tiene la empresa, nos va a permitir seguir trabajando en ese sentido”.

Aclaró que todos los recursos son de Agua Potable. “Salen de la administración, lo que demuestra que es una empresa que se encuentra bien administrada y que así, administrando bien, se pueden realizar obras pensando en la gente, que es lo que queremos”.

“Estos son servicios fundamentales, el agua, las cloacas son servicios fundamentales y es un objetivo que percibimos desde el gobierno, que bueno, llegar a toda parte de la provincia con ellos”, dijo el gobernador tras el acto.

Juan Carlos García: “Un día trascendente”

“Es un día trascendente para la empresa”, dijo Juan Carlos García, presidente de Agua Potable de Jujuy S.E, y destacó que las obras buscan minimizar los efectos adversos que genera la Emergencia Hídrica. “Hay previstas obras para la mayoría de las localidades. No se dejan puntos sin intervención”.

“Se ha hecho una administración importante de los recursos, se ha logrado comprar equipamiento nuevo para el personal para que haya un trabajo más seguro, un trabajo de mejores condiciones y pueda haber una asistencia más rápida ante todas las emergencias que pasa la empresa”, dijo García.

En la entrega de los vehículos hay máquinas, camiones, camionetas, vehículos de transporte y autos que son destinados al sector comercial y al sector de higiene y seguridad para los controles de alcoholemia y los controles de personal.

García destacó que por primera vez habrá una maquinista mujer. “Es muy interesante. Las mujeres en las máquinas van a hacer que los hombres sean más cuidadosos también en el manejo de los equipos y me parece excelente porque es una señorita que ama su trabajo, está muy capacitada y nos va a venir muy bien a la empresa ya que requerimos personal que tenga capacidad, que sepa y que está dispuesta a trabajar en lo que es agua”, cerró.