San Salvador de Jujuy adhirió a la emergencia hídrica

Actualización. No quedan familias evacuadas tras el temporal en Jujuy

El Presidente del Concejo Deliberante, agregó que la ordenanza sirve para ir “buscando alternativas que nos permitan de alguna manera trabajar en este problema tan grave que tenemos en la República Argentina y en realidad la humanidad, que tiene que ver con el cambio climático, las lluvias tan fuertes en períodos tan cortos”.

Los otros temas de la sesión

En la sesión tomaron estado parlamentario más de 150 iniciativas de distintos concejales, del Departamento Ejecutivo, proyectos que han sido remitidos a las comisiones correspondientes para su análisis técnico, su viabilidad técnica-jurídica, técnica, financiera y económica. “Cada comisión va a tener un arduo trabajo en estos días para poder debatir, invitar a actores de la sociedad civil y emitir los dictámenes correspondientes de las iniciativas presentadas por cada uno de los concejales”.

“También han sido objeto de tratamiento en el marco de la sesión el habernos solidarizado con lo que ha pasado en Bahía Blanca, que realmente ha sido tremendo la cantidad de lluvia que ha inundado toda la ciudad, llevándose la vida de más de 15 personas y todo lo que complica desde el punto de vista económico y de infraestructura para la esa ciudad”.

Indicó que se debatió sobre los hechos que sucedieron durante la sesión del Congreso de la Nación Argentina. “Estamos viendo lo que no queremos ver, una Argentina envuelta en la violencia, en las dicotomías, una Argentina que no se pone a trabajar pensando en el futuro, sino que está en el debate estéril, donde se ha sacado a un diputado por la fuerza y esto no puede pasar en la República Argentina, donde barras bravas han destruido patrimonio público en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y donde la policía ha tenido claramente excesos que hay que investigarlos y zanjar todo tipo de responsabilidades”, finalizó.