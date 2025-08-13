Advierten sobre estafa en Jujuy con supuestos subsidios de Agua Potable para jubilados

Estafas jubilados - Foto alusiva

En las últimas horas, Agua Potable de Jujuy S.E. emitió un importante comunicado para advertir sobre una estafa que circula en redes sociales, basada en un supuesto subsidio destinado a jubilados y pensionados. Ante esta situación, la empresa alertó a los usuarios y aclaró que el beneficio es completamente falso.

Qué dice el comunicado de Agua Potable sobre la estafa a jubilados Desde la prestadora del servicio de agua indicaron que, frente a la reciente difusión de publicaciones en redes sociales, se desmiente categóricamente cualquier anuncio relacionado con un subsidio con descuento del 50% para jubilados y pensionados por parte de la empresa.

"Agua Potable de Jujuy informa que no ha realizado ningún anuncio de este tipo y ha confirmado que se ha realizado la denuncia correspondiente ante la circulación de información falsa. Es fundamental que la población se mantenga alerta y no comparta datos personales, ya que esta información falsa podría ser utilizada para realizar estafas", señalaron en el documento.

Asimismo, resaltaron que "para cualquier consulta o para mantenerse al tanto de las novedades de la empresa, les recomendamos visitar sus canales oficiales de Agua Potable de Jujuy S.E."

Embed Recomendaciones para evitar estafas Verificar la fuente: antes de compartir cualquier noticia, asegúrense de que provenga de una fuente oficial. Los canales de comunicación de Agua Potable de Jujuy son su sitio web oficial y sus redes sociales verificadas. No compartir información privada: nunca proporcionen datos personales, como números de cuenta, DNI o claves, a través de enlaces o mensajes sospechosos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.