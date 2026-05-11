El Gobierno acelera las designaciones en la Justicia y envía otros 33 pliegos al Senado

El Gobierno apura el envío de pliegos para la Justicia y manda una tercera tanda con 33 candidatos.

El Gobierno avanza con el envío de un nuevo paquete de 33 postulantes para cubrir cargos clave dentro de la Justicia federal . Entre los nombres figura Juan Tomás Rodríguez Ponte , responsable del área encargada de administrar las “ escuchas judiciales ” y cercano al juez Ariel Lijo .

La lista también incorpora candidatos para integrar la estratégica Cámara de Apelaciones del Trabajo , en paralelo al desarrollo de las audiencias correspondientes a otros 77 aspirantes que fueron presentados en abril ante la comisión de Acuerdos del Senado .

De hecho, el jueves pasado el Senado llevó adelante entrevistas con 16 postulantes para distintos cargos dentro del Poder Judicial , y está previsto que la misma dinámica vuelva a repetirse entre este miércoles y jueves en la Cámara alta .

Con esta nueva nómina, el número total ascendería a cerca de 110 candidatos destinados a ocupar posiciones estratégicas en la Justicia federal , varios de los cuales podrían obtener aval legislativo antes del comienzo del receso invernal .

En ese marco, el Gobierno ultima detalles para remitir al Senado una lista de alrededor de 33 aspirantes. “algunos ya fueron a Presidencia y otros todavía están en el ministerio pero serán enviados entre lunes y martes próximo”, señalaron desde el entorno del ministro Juan Bautista Mahiques, en referencia a la intención oficial de agilizar el proceso de designaciones.

Juan Tomás Rodríguez Ponte.

En plena tensión política por la crisis aún abierta del denominado “Adorni-gate”, dentro del oficialismo destacan con satisfacción el avance de una cuestión considerada histórica dentro del sistema institucional: la cobertura de numerosas vacantes en la Justicia, una problemática que desde hace años impacta en el funcionamiento del Poder Judicial.

En ese contexto, Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y candidato al Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, mantiene una relación profesional de larga data con el juez Ariel Lijo, ya que trabajó durante años en su juzgado federal. Precisamente, Lijo es quien encabeza la investigación vinculada al jefe de Gabinete.

La fiscal Alejandra Mángano, esposa de Juan Tomás Rodríguez Ponte, fue quien solicitó el cierre de la causa vinculada a la participación de Bettina Angeletti en la gira presidencial a Nueva York, al considerar que “no existía delito”.

Candidatos del Poder Judicial en la comisión de Acuerdos del Senado, la semana pasada.

Una nómina observada de cerca

Esta tercera serie de pliegos tiene al frente a Evangelina María Lazala, postulada para ocupar un cargo como jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 18 de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con una fuente de alto rango del oficialismo, su candidatura “no presenta objeciones” para avanzar hacia esa designación.

Semanas atrás, sin embargo, dentro de sectores de La Libertad Avanza habían surgido cuestionamientos sobre algunos aspirantes a puestos jerárquicos en la Justicia debido a supuestos vínculos previos con el kirchnerismo.

La nómina más reciente también incorpora postulantes para integrar la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal que tuvo intervención en la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno y rechazada por la CGT. Entre los candidatos propuestos para desempeñarse como vocales de esa Cámara porteña aparecen Diego Fernando Manauta, Diego Javier Tula y Claudio Fabián Loguarro.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Asimismo, el último paquete de pliegos enviado por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos apunta a cubrir vacantes existentes en las cámaras federales de Catamarca y Tucumán, además de cargos pendientes en la fiscalía federal de Corrientes, entre otros casos.

Lo concreto es que gran parte de las discusiones vinculadas a los postulantes para ocupar cargos relevantes dentro de la Justicia federal transcurren con escasa visibilidad pública. Esto ocurre a partir de una modificación en el reglamento que eliminó la publicación de edictos en los principales diarios para difundir los nombres incluidos en los pliegos. Desde este año, esa información únicamente se da a conocer mediante el sitio web del Senado.

“Así se vence el plazo para presentar objeciones sin novedades porque son pocos los que los conocen”, señaló una fuente parlamentaria consultada sobre el tema. Según anticipó, las audiencias para los nuevos candidatos recién podrían realizarse cuando ya haya comenzado el Mundial de fútbol. “Por eso la consecuencia de esta enmienda es que nadie se va a enterar”, lamentó con resignación.

El Gobierno apura el envío de pliegos para la Justicia y manda una tercera tanda con 33 candidatos.

Según advierten en el ámbito parlamentario, el efecto de esta modificación es que los nombres de los candidatos pasan prácticamente inadvertidos para la opinión pública.

El Senado se prepara para avanzar con los pliegos

El próximo jueves está prevista una sesión en el Senado en la que podría formalizarse el ingreso de los postulantes incluidos en la nómina identificada como “pliegos de Presidencia de mayo”.

Actualmente existen 77 candidatos atravesando la etapa de evaluación —es decir, el proceso de audiencias previo a su eventual aprobación en el recinto—, mientras que este nuevo grupo deberá aguardar algo más de un mes antes de iniciar las entrevistas ante la comisión presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto.

Juan Carlos Pagotto.

Durante esta semana seguirán desarrollándose las exposiciones de los aspirantes, organizadas en tandas de 16 personas. La intención oficial es acelerar el tratamiento de los pliegos enviados en abril para avanzar con la cobertura de 77 cargos vacantes dentro de la Justicia federal.