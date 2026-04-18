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18 de abril de 2026 - 17:23
Judiciales.

Caso Maradona: revocaron un planteo de la jueza María Coelho por un error de tribunal

La Justicia dejó sin efecto una resolución de la magistrada en el marco de la causa por la muerte de Diego Maradona. El fallo se anuló por haber sido presentado ante un tribunal equivocado.

Por  Verónica Pereyra
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La decisión se dio en el marco de las actuaciones vinculadas al juicio que investiga posibles responsabilidades penales en el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido en noviembre de 2020. El error técnico obligó a dejar sin efecto la resolución y reencauzar el trámite dentro de la jurisdicción correspondiente.

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Revocaron un planteo de la jueza Mar&iacute;a Coelho por equivocarse de tribunal

Revocaron un planteo de la jueza María Coelho por equivocarse de tribunal

Coelho integra el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, uno de los órganos clave en el proceso que busca determinar si hubo negligencia en la atención médica de Maradona. En este contexto, el expediente ya viene atravesando múltiples controversias y demoras.

El caso judicial tuvo un fuerte impacto institucional en los últimos años. De hecho, el primer juicio fue anulado tras el escándalo que involucró a una magistrada que participaba en un documental sobre el proceso, lo que obligó a reiniciar todo desde cero.

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Revocan decisi&oacute;n de la jueza Coelho en el caso Maradona

Revocan decisión de la jueza Coelho en el caso Maradona

Actualmente, el nuevo juicio avanza con siete profesionales de la salud imputados por presunto homicidio con dolo eventual, acusados de no haber brindado la atención adecuada al exfutbolista en sus últimos días.

En paralelo, se tramitan instancias separadas, como la causa contra la enfermera Dahiana Madrid, la única imputada que será juzgada por jurado popular, en la que la jueza Coelho también interviene y donde ya hubo pedidos de recusación en su contra.

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Revocaron un planteo de la jueza Mar&iacute;a Coelho

Revocaron un planteo de la jueza María Coelho

El nuevo revés judicial vuelve a exponer la complejidad del expediente y las dificultades procesales que rodean uno de los casos más sensibles de la historia reciente argentina, que aún busca esclarecer las responsabilidades en la muerte de Maradona.

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