Un enfermero de Diego Maradona asegura que hubo fallas graves en su atención

En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona , un testimonio aportó nuevos elementos al análisis judicial sobre lo ocurrido en los días previos. En diálogo exclusivo con Canal 4 de Jujuy , el enfermero Eduardo Arellano, quien lo asistió durante una internación anterior, describió su estado de salud y apuntó contra posibles fallas en la atención médica.

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El debate oral se desarrolla en los tribunales de San Isidro, donde siete integrantes del equipo de salud enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual. Las audiencias se realizan los martes y jueves, con el objetivo de determinar si existió responsabilidad penal en el fallecimiento del exfutbolista.

Dentro de ese contexto, la palabra de Arellano cobró relevancia por su experiencia directa en el cuidado del paciente y su mirada técnica sobre el funcionamiento del sistema sanitario.

Embed - Un enfermero de Diego Maradona aseguró que hubo fallas graves en su atención

El foco del juicio: qué pasó antes de la muerte

El enfermero explicó que el eje del proceso judicial se centra en analizar los días previos al fallecimiento de Maradona y las decisiones médicas adoptadas en ese período.

“Hoy el juicio apunta a qué pasó los días previos a su muerte. Si se hicieron los cuidados necesarios, si hubo negligencia, si hubo intención”, expresó.

En esa línea, remarcó que, más allá del desenlace, la investigación busca determinar si existieron fallas evitables en la atención. Según sostuvo, el análisis se enfoca en las responsabilidades profesionales.

Un antecedente clave: la internación de 2003

Arellano recordó su experiencia junto a Maradona durante una internación en 2003 en un neuropsiquiátrico de Parque Leloir, donde permaneció durante más de cuatro meses. “Compartí con él 133 días en el neuropsiquiátrico, con todo lo bueno y malo que significa. Imaginate un Diego Maradona en ese momento, más joven, internado contra su voluntad”, relató.

El profesional describió un cuadro clínico complejo, con múltiples afecciones cardiovasculares: “Pesaba 120 kilos, con una miocardiopatía dilatada, tenía arritmias ventriculares. Tenía un estadio cardiovascular muy malo y en un contexto de encierro”.

Diego Maradona Diego Maradona.

El enfermero también detalló cómo fue el vínculo durante ese período. Según explicó, el contexto de internación involuntaria generó momentos de tensión en el trato cotidiano. “El primer mes fue muy difícil. Es muy complicado el consumo problemático de sustancias y la abstinencia. Era todo a la fuerza”, sostuvo.

Además, señaló que el comportamiento del paciente respondía a ese contexto: “Actuaba con violencia hacia los profesionales. Eso con el tiempo empezó a ceder, por la medicación y porque se cansó de pelear”.

Arellano describió también el entorno que rodeaba al exfutbolista y cómo influía en su tratamiento. Según indicó, no todos los profesionales lograban establecer un vínculo efectivo. “Maradona no era un paciente difícil, era Maradona, con todo lo que eso implicaba. Alrededor de él había un ‘sidieguismo’, todos le decían que sí”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia del rol profesional: “A mí me tocó darle órdenes como a cualquier paciente, controlarlo. Al principio fue muy difícil”.

Críticas a la atención en la internación domiciliaria

Uno de los puntos centrales de la entrevista se vinculó con la atención durante la etapa final de la vida del exjugador. El enfermero cuestionó la falta de controles básicos y la ausencia de registros clínicos. “En salud, todo lo que se hace se escribe y lo que no se hace también. En este caso hay graves fallas en el sistema de registro, la historia clínica”, afirmó.

Además, remarcó la falta de seguimiento: “No se le controló los signos vitales, la presión, la saturación, en una persona que muere por edema agudo de pulmón”.

Arellano explicó que el cuadro clínico que derivó en la muerte de Maradona presenta señales previas que permiten una intervención a tiempo. “Esto no es algo inmediato, es progresivo. Las personas empiezan a descompensarse porque no pueden respirar, tienen presión alta, tienen fatiga”, detalló.

También señaló que existen tratamientos accesibles: “Hoy la insuficiencia cardíaca es de tratamiento muy sencillo, millones de personas viven con eso y se puede salir con tratamiento”.

Juicio por Diego Maradona. Juicio por Diego Maradona.

La responsabilidad profesional en el centro del debate

El enfermero hizo hincapié en la responsabilidad de los equipos médicos frente a pacientes complejos y en la necesidad de dejar constancia de cada intervención. “Si tenés un paciente que no quiere tomar la medicación, lo primero que tengo que hacer es avisar esa situación y escribirla”, sostuvo.

Además, se refirió a la internación domiciliaria como un punto clave dentro del análisis judicial: “Es la misma responsabilidad que estar internado en una clínica, pero a veces no tenés lo necesario si un paciente se descompensa”.

También planteó que, ante determinadas condiciones, se debe evaluar el lugar de atención: “Eso tampoco veo que se haya hecho, decidir que no podía estar en su casa”.