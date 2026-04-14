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14 de abril de 2026 - 08:30
Sociedad.

Hoy arranca el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: imputados y cómo será

Con siete acusados y más de 90 testigos, arranca el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona este martes 14 de abril en San Isidro.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal por la muerte de Diego Maradona. &nbsp;

Se excusó uno de los jueces del nuevo tribunal por la muerte de Diego Maradona.

 

Diego Maradona.

Diego Maradona.

Imputados en la causa Diego Maradona: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

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En este nuevo debate serán juzgados siete de los ocho profesionales de la salud que llegaron imputados a juicio por la atención brindada a Maradona antes de su muerte. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.

Quiénes son los imputados

Los siete acusados que estarán en este juicio son:

  • Leopoldo Luque, neurocirujano
  • Agustina Cosachov, psiquiatra
  • Carlos Díaz, psicólogo
  • Ricardo Almirón, enfermero
  • Mariano Perroni, coordinador de enfermeros
  • Pedro Di Spagna, médico clínico
  • Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical

La octava imputada de la causa, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, no formará parte de este debate porque afronta un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados.

Caso maradona
Imputados en la causa Diego Maradona: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

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Cuándo empieza, a qué hora y cómo será la primera audiencia

El juicio fue reprogramado en marzo; originalmente iba a comenzar el 17 de marzo, pero finalmente arrancará este 14 de abril. Las coberturas judiciales previas del caso y del primer debate ubicaron el inicio de las audiencias en la franja de la mañana, alrededor de las 9.30.

Para la primera audiencia se espera la presencia de los siete imputados, la fiscalía, las querellas y las defensas. En este tipo de apertura, el eje suele estar puesto en los lineamientos de acusación y defensa, planteos preliminares y organización del debate, antes del comienzo fuerte de la etapa testimonial. En el juicio anterior, el arranque tuvo justamente esa dinámica antes de entrar de lleno en las declaraciones.

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El Diez murió durante el postoperatorio.

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Cuántos testigos habrá y cuántas audiencias se estiman en el nuevo juicio

La fiscalía llega al juicio con una lista de 127 testigos, aunque otras coberturas también lo presentan como un proceso con más de 90 testigos, según las depuraciones y reorganizaciones de la prueba previstas para el nuevo debate. Lo concreto es que será un juicio extenso, con decenas de declaraciones de policías, peritos, familiares, médicos y personas vinculadas a la internación domiciliaria del exfutbolista.

Todavía no trascendió un cronograma cerrado con todas las fechas de cada declaración, pero por el volumen de testigos se estima que el juicio demandará múltiples audiencias a lo largo de varias semanas. Además, ninguna de las declaraciones del proceso anulado tendrá validez automática, por lo que la prueba testimonial deberá volver a producirse.

Qué buscará probar la fiscalía

La acusación sostiene que hubo una cadena de decisiones médicas y asistenciales deficientes en la internación domiciliaria de Maradona que derivaron en su muerte. En la antesala del juicio, la fiscalía dejó en claro que buscará evitar cualquier escenario de impunidad y volverá a sostener su teoría del caso con la prueba reunida durante la investigación.

El nuevo proceso será observado con especial atención porque reabre uno de los expedientes judiciales más sensibles y mediáticos del país, después de que el primer juicio quedara sin efecto por un escándalo institucional que obligó a empezar otra vez desde cero.

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