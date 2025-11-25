martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 07:00
Recuerdo.

A cinco años de la muerte de Diego Maradona

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona y en todo el país hay homenajes, recuerdos y actividades alusivas a su figura deportiva.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Diego Maradona.

Diego Maradona.

Diego Maradona murió a los 60 años, marcando un antes y un después en la sociedad. En medio de la pandemia de Covid-19, las personas dejaron el confinamiento, desafiaron el riesgo y enfrentaron al virus que mantenía al mundo en vilo, para rendir homenaje al máximo ídolo argentino.

En redes sociales se observan publicaciones conmemorativas que evocan momentos históricos de su carrera. Cada sector utiliza el recurso visual o verbal para traerlo nuevamente a la memoria colectiva.

Diego Maradona.
Diego Maradona.

Diego Maradona.

¿Quién fue Diego Maradona?

Diego Armando Maradona fue un futbolista argentino reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia del deporte. Nació en octubre de 1960 y se destacó desde joven por su talento extraordinario, su manejo de pelota y su visión de juego. Su popularidad alcanzó una dimensión masiva tras el Mundial de México 1986, torneo donde lideró a la Selección Argentina hacia el título.

Tuvo pasos relevantes por Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona y Napoli. En el club italiano consiguió el mayor reconocimiento internacional a nivel de clubes, con títulos que marcaron una etapa histórica para esa ciudad.

Tras su retiro, continuó vinculado al fútbol como entrenador. También participó en actividades públicas y culturales que mantuvieron su nombre activo en la escena. Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, y su figura mantiene un peso simbólico dentro de la memoria popular argentina y mundial.

